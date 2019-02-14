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Yalova’da filmleri aratmayan kovalamaca

Yalova’da polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcıları polis otolarına çarptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:43
Yalova’da filmleri aratmayan kovalamaca

Yalova’da polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcıları polis otolarına çarptı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldığı bir istihbarat sonrasında harekete geçti. Kocaeli yönünden Osmangazi Köprüsüne giren bir araç ve içerisindeki 3 şüpheliyi takibe alan ekipler aracı Köprünün Yalova gişelerinde durdurmak istedi. Ancak şahıslar polisin dur ihtarına uymayarak araçla ters yöne girerek Kocaeli tarafına hızla kaçmaya başladılar. Bunun üzerine köprünün Dilovası yönünde araçlarla barikat kuran polisler şahısları beklemeye başladı. Barikat kurulduğunu gören şüpheliler durmayarak polis araçlarına çarptı. Ardından araçtan inen şahıslar araçtan çıkardıkları ve içerisinde 3 kilo 468 gram Bonzai bulunan Gitar kutusunu köprüden aşağıya attılar. Aracı olay yerinde bırakan R.Ş, NC ve E.D koşarak kaçmaya başladı. Sanıklardan E.D köprü korkuluklarına çıkarak kendini 15 metreden aşağıya bıraktı. Ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan şüpheli ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sanıklardan R.Ş ve N.C ise polisler tarafından yakalandılar.


Filmleri aratmayan bir kovalamaca sonrasında yakalanan şahıslardan R.Ş ve N.C Yalova’da çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.D’nin ise tedavisi sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:43
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