Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu Meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü, saklandığı adreste yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama müzekkeresi ile aranan firari eski emniyet müdürü E.D'nin saklandığı adresi tespit etti. Aadrese operasyon düzenleyen ekipler, E.D'yi gözaltına aldı, dijital materyallere el koydu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.