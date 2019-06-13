0553 313 94 23

Yalova’da dünürlerin kavgası cinayetle bitti

Yalova’da 1,5 sene önce evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle baba evini terk eden genç kadının 20 gün önce bebeği oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:08
Yalova’da dünürlerin kavgası cinayetle bitti

Yalova’da 1,5 sene önce evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle baba evini terk eden genç kadının 20 gün önce bebeği oldu. Çiftin aileleri bebeklerinin hatırına tarafları barıştırmak için buluştu. Ancak buluşma esnasında başlayan sözlü tartışma cinayete döndü. Gelinin annesi öldürüldü, babası ise ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, olay dün gece Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Gelinin annesi Vicdan Ürgüp (42) ile babası Yaşar Ürgüp (43) dünürleri ile görüşmeye gitti. Görüşme esnasında damadın yakınları kayınvalide Vicdan Ürgüp’ü baltayla sırtından ve kalçasından yaraladı.Kayınpeder ise başına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Vicdan Ürgüp doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Polis, olaya karışan damadın da aralarında bulunduğu K.M. (56) E.M.(30) E.M.(30) , R.M. (32) , Y. M.(36) , D. M.(25) isimli şahısları gözaltına aldı.


Acı haberi alan yakınları ise hastaneye akın ettiler. Polis burada ikinci bir olay yaşanmaması için tedbir aldı.


Polis, şüpheli şahısların evinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan bıçak ve sopaların yanı sıra bir av tüfeği, fişekler de ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
    1. Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
    2. Bulgaristan’da Gazi Kırca Ali’nin..
    3. Toplanan inek sütü miktarı Nisan’da..
    4. Hayat Kimya ofisini yeniledi
    5. Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir..
    6. Sahipsiz hayvanlar Büyükşehir..
    7. Başkan Bıyık’tan hasta ziyaretleri
    8. BAYSEM öğrencileri yıl sonu..
    9. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    10. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    11. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    12. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    13. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    14. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    15. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    16. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    17. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    18. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    19. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    20. Kümes hayvancılığı üretimi
    21. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    22. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    23. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    24. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    25. Asya borsaları
    26. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    27. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    28. Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız..
    29. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    30. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı