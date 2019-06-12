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Yalova’da çevre dostu okullara "yeşil bayrak"

Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çevre dostu 14 okula yeşil bayrak verdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:37
Yalova’da çevre dostu okullara "yeşil bayrak"

Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çevre dostu 14 okula yeşil bayrak verdi.


Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce Türkiye’de ilk defa başlatılan ‘yeşil bayrak’ uygulaması ile 14 okula yeşil bayrak takdim edildi. Kurum salonunda yapılan törene Yalova Valisi Muammer Erol, Çevre ve Şehircilik Müdürü Ümit Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile okul temsilcileri ve yapılan çevre etkinliklerine katkı sunan sanayiciler katıldı. Müdür Ümit Yılmaz, “İl Müdürlüğü olarak bu farkındalık gününü sadece bir gün değil 3 ay olarak geniş bir aralıkta çeşitli etkinlikler ile kutladık. Bu seneki etkinliklerimiz Hersek Lagünü temizliği ile başlamış, çevre eğitimleri, drama, öğrenciler ile geri dönüşüm tesisi ziyareti, bez torba dağıtım etkinliği ve Termal’deki büyük temizlik kampanyası ile devam etmiştir. Bu hafta içerisinde de Eczacıbaşı resim şenliği gerçekleştirilmiş, ortaokul öğrencilerimiz yağlı boya ile tuvallerine çevre içerikli resimler yapmış , eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. Burada yapılan resimler il müdürlüğümüzde de sergilenmektedir. Ayrıca resimlerden takvim yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacaktır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan resimler ise PTT ile yaptığımız protokol kapsamında özel pullar oluşturulmuş ve kurumumuzda bu pullar kullanılmaya başlanmıştır” dedi.


Müdür Ümit Yılmaz, Türkiye’de bir ilk olarak uygulamayı da Yalova’dan başlattıklarını söyledi. Yeşil bayrak uygulaması hakkında bilgi veren Yılmaz, “Tamamen sıfır atık yaklaşımından etkilenerek kurgulanan bu sistem ile müdürlüğümüz personelince belirlenen kriterleri sağlayan ve yeterli puanı alan, çevre duyarlılığı üst düzey okullarımıza yeşil bayrak dağıtımı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz okullarımızda başlattığımız bu uygulamayı sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarını dâhil ederek genişletmektir. Çevre Günü kutlamasının, çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için, daha temiz bir dünya için çabaları yoğunlaştırmaya vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Hersek Lagünü temizliğine katkısı olan sanayicilere plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. Bu kapsamda Sefine Tersanesi’nden İnsan Kaynakları Müdürü Handan Çelikpaydaş, Beşiktaş Tersanesi’nden Tersane Müdürü İbrahim Aydın, Altınova Tersane Girişimcileri İdari ve Mali İşler Müdürü Ayhan Kayatürk’e belgelerini Yalova Valisi Muammer Erol takdim etti.


Termal’deki büyük temizlik etkinliğine ve birçok çalışmaya destekleri olan çevre gönüllüleri Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (YALKİM OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Kaplan ile Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri A.Ş. Müdürü Arif Cez’e plaketlerini ise Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz takdim etti.


Çevre konusunda yaptıkları resimleri pula dönüştürülen 4 öğrenciye de ödülleri verildi. Öğrencilere ödüllerini PTT Yalova Başmüdürü Elif Tan takdim etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:37
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