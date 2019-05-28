Yalova’da bin 480 öğrenci sinema ile buluştu

Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yalova’da gerçekleştirilen “Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor” projesinin ikincisi “Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın” sloganı ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında bin 480 öğrenci sinema ile buluşturuldu.

Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, Yalova Seyahat, Yalova Servisçiler Odası ve Özdilek AVM tarafından yürütülen,“Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor” projesinin ikincisi “Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın” sloganı ile düzenlendi. Projenin bu yıl ki protokolü de 18 Ekim 2018 tarihinde Özdilek AVM’de gerçekleştirilen programla imza altına alınmıştı. Ardından hayatında hiç sinemaya gitmemiş olan öğrenciler tespit edilerek periyodik zamanlarla bakanlık tarafından belirlenen "Keşif Çanakkale" ve "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" adlı filmleri izlemek için sinemaya getirildiler. Proje kapsamında son gösterim ise 28 Mayıs 2019 Salı günü gerçekleştirilen son sinema gösterimi ile tamamlandı. Proje hakkında bilgi veren Yalova Kültür ve Turizm il Müdürü Şeref Tali proje kapsamında toplamda bin 480 öğrencinin sinema ile buluşturulduğunu dile getirdi. Tali projenin 2019/2020 eğitim ve öğretim yılında da sürdürüleceğinin altını çizdi.