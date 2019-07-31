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Yalova’da aronya üretimi artıyor

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, İl Özel İdaresi desteği ile 41 dekar alanda tesis edilen aronya bahçesinde hasadın kısa sürede başlayacağını söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
Yalova’da aronya üretimi artıyor

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, İl Özel İdaresi desteği ile 41 dekar alanda tesis edilen aronya bahçesinde hasadın kısa sürede başlayacağını söyledi.


Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından ülke şartlarına adapte edilen aronyanın Yalova’da üretimi de artıyor. Çiftçilere yapılan fide dağıtımları ile deneme bahçeleri oluşturuldu. İl Özel İdaresi ve Tarım Orman Bakanlığı desteği ile merkeze bağlı Güneyköy’de tesis edilen 42 dekar alandaki bahçedede hasat hazırlıkları başladı. Bahçeyi gezen ve buradaki çalışmalar hakkında bilgiler alan Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, “Birçok ülkede sağlık meyvesi olarak bilinen aronya kuru meyve olarak tüketilebildiği gibi meyve suyu veya reçel olarak da sofralara sunulabiliyor. Devlet eliyle araştırılarak bilimsel olarak sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen aronya meyvesinin Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 2012 yılında yetiştiricilik çalışmalarına başlandığı biliniyor. Aronyanın insan sağlığına etkisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, meyvelerinin antioksidan kapasitesi ve antosiyanin miktarı bakımından diğer üzümsü meyvelere nazaran daha yüksek değere sahip olduğu, yapılan bilimsel çalışmalarla birçok hastalığın oluşmasında önleyici ve tedavisinde olumlu katkılar sağladığı tespit edildi. Aronya üretimi ilimizde hızla artıyor. Çiftçiler bu bitkiye ilgi gösteriyorlar” dedi.


Suat Parıldar, aronya üretiminin arttırılması için müdürlük olarak destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
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