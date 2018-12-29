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Yalova'da apartmanda yangın

Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
Yalova'da apartmanda yangın

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Altınkent Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın alt katlara da sıçradı.

Apartman sakinleri binayı boşaltırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 daire ile çatıda hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
  1. apartman
  2. Subaşı
  3. Yalova
  4. Yangın

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