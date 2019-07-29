Yalova’da 6 ayda 1 milyon 626 bin kişi muayene edildi

Yalova’daki hastane ve sağlık ocaklarında 2019 yılının ilk 6 aylık sürecinde toplamda 1 milyon 626 bin 348 kişi muayene edildi. 30 bin nüfuslu Çınarcık ilçesinde ise yaz aylarının da etkisi ile 145 bin muayene gerçekleştirilerek rekora imza atıldı.

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü 2019 yılının ilk 6 ayına ait hastane muayene sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Yalova merkezde bulunan Yalova Devlet Hastanesinde bu süreçte 629 bin 111 kişi muayene edildi. Çınarcık ilçesinde bulunan hastanede ise 74 bin 439 hasta muayene edildi. Altınova ilçesinde yer alan hastaneden 28 bin 698 hasta muayene hizmeti aldı. İl genelinde hastanelerde yapılan muayene sayısı ise 732 bin 248 olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada özel hastanelerin de muayene sayılarına yer verildi. Buna göre Yalova’da yer alan özel hastanelerde 6 aylık periyotta 209 bin 94 kişi muayene edildi. Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde 78 bin 774, 1. basamak olarak adlandırılan Aile Sağlık Merkezlerinde 596 bin 68, Armutlu Entegre Hastanesinde ise 10 bin 164 kişiye muayene hizmeti verildi.

Yalova il merkezinde toplamda 1 milyon 231 bin 698 kişi muayene edildi. Yalova’yı 30 bin nüfusa sahip olmasına rağmen yaz aylarında 400 binlere yaklaşan nüfusu ile Çınarcık izledi. Yaz aylarında artan nüfusunda etkisi ile ilçede 145 bin 108 muayene gerçekleştirildi. İl genelinde ise toplamda 1 milyon 626 bin 348 kişi muayene edildi.

İlk sırayı acil hizmetleri aldı

Muayene edilen vatandaşların çoğunluğu ise Yalova Devlet Hastanesi acil servisini tercih etti. 144 bin 922 kişi acil serviste muayene edildi. İç hastalıkları servisinde 67 bin 88, çocuk hastalıkları servisinde 31 bin 304, kardiyoloji servisinde 35 bin 617, göz hastalıkları servisinde ise 42 bin 850 kişi muayene edildi.