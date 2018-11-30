Yalova'da 5 artçı deprem meydana geldi
Yalova'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilk 5 saatte 5 artçı deprem kaydedildi30 Kasım 2018 Cuma 11:55
ANKARA (AA) - Yalova'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 5 artçı deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.36'da merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra ilk 5 saat içinde büyüklükleri 1,5 ile 2,3 arasında değişen 5 ayrı artçı depremin kaydedildiği bildirildi.
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