Yalova’da 112 ekibine saldırı

Yalova’da ihbar üzerine gittikleri adreste düşerek yaralanan aşırı alkollü şahsı ambulansa alarak hastaneye götüren sağlık ekibi, yine alkollü olduğu öğrenilen hasta yakınının saldırısına uğradı. Darp edilen sağlık çalışanının şikayeti üzerine olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara bir yenisi de Yalova’da eklendi. Aldıkları bir ihbarla Süleymanbey Mahallesi üzerindeki bir adrese giden M.Ü, N.Ş. ve A.N. adlı sağlık görevlileri, düşerek yaralanan aşırı alkollü S.M.A’yı (29) ambulansa aldılar. Alkollü şahsın yakını olduğu öğrenilen O.A’da (34) ambulansa bindi. Hastayı hastaneye nakletmek için hareket eden ekip, bir taraftan da araç içerisinde taşkınlık yapan alkollü S.M.A’yı yatıştırmaya çalıştı. Ancak hastanın alkollü olan yakını O.A, sağlık ekibinden M.Ü’ye (32) saldırıp yumruk atmaya başladı. Arbede ambulans Yalova Devlet Hastanesi Acil Servis önüne gelene kadar sürdü. Araçtan indirilen hasta yakını O.A gözaltına alındı. Darp edilen sağlık çalışanları ise kendilerine saldıran şahıstan şikayetçi oldu. Darp edilen M.Ü’nün yapılan muayenesinde yüzünde ve vücudunda darp izleri tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sağlık-Sen Yalova İl Başkanlığı olayla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Yarısı Yalova Devlet Hastanesi Acil Servis önünde alkollü şahısların 112 Merkez 4 ekibine yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir vatandaşın hayatını kurtarmak için süratle olay yerine giden, 7/24 canla başla çalışan ve bazen başkalarının canı için kendi canını tehlikeye atan acil sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıların ve eziyetin bir an önce önüne geçilmelidir. Yalova 112’ye yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor, darp edilen meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.