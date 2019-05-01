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Yalova’da 1 Mayıs’a sönük kutlama

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yalova’da sönük geçti.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:11
Yalova’da 1 Mayıs’a sönük kutlama

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yalova’da sönük geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlama programına az sayıda vatandaş katıldı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda program düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün geniş güvenlik tedbirleri altında meydana alınan sendika, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar yapılan açıklamayı dinledi. Yapılan açıklamada, “1 Mayıs 1886, emeğin dünyasını egemenlik altında tutan kurumların sözcülerinin denetimi dışında, emeğin kendi yasalarını yaptığı ve bunları uygulamaya koyma gücünü elde ettiği bir günün adıdır. Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik kriz hayatı ağırlaştırmakta, aldığımız ücretlere karşılık, temel tüketim malları başta olmak üzere elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan zamlar biz emekçilerin hayatlarını çekilmez hale getirmektedir. Bunlar yaşanırken işten atmalar, ücretsiz izinler, az işçiyle çok iş yapma, işçilerin mesailerinden kesme, tasarruf tedbirleri adı altında hak gaspları yoğunlaşarak devam etmektedir. Kamu emekçileri üzerinde iş yükü her geçen gün artmakta, performans vb. uygulamalarla iş barışı her geçen gün bozulmaktadır. Kamuda iş güvencesi bir kurum amirinin keyfine bırakılmakta. Yaşanan iş cinayetleri ile işçi ölümleri günlük haber kaynaklarının değişmez konusu olmuştur” denildi.


Ardından halaylar çeken işçiler program sonunda olaysız bir şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:11
  1. doğa

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