Yalova ve Bursa’da FETÖ/PDY operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yalova ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olduğu suçlaması ile 9 polis gözaltına alındı.

YalovaCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Yalova ve Bursa illerindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda biri vazifedel, 2’si ihraç 3 komiser yardımcısı ile görevden ihraç edilen 6 polis memuru gözaltına alındı. 9 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi.