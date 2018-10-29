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Muammer Erol kimdir? Yalova valisi kim oldu?

Vali atama kararlarına göre, Yalova valisi olarak kim atandı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Merkez Valisi Muammer Erol Yalova Valiliğine atandı. Peki Muammer Erol kimdir? Muammer Erol nereli ve kaç yaşında? Muammer Erol hangi görevlerde bulundu? İşte Muammer Erol biyografisi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:02
Muammer Erol kimdir? Yalova valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Merkez Valisi Muammer Erol Yalova Valiliğine atandı. Peki Muammer Erol kimdir? Muammer Erol nereli ve kaç yaşında? Muammer Erol hangi görevlerde bulundu? İşte Muammer Erol biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine,Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Muammer Erol kimdir?

1962 yılında Kayseri - Bünyan İlçesinde doğdu, İlköğretim ve lise eğitimini Bünyan'da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1984-1995 yılları arasında sırasıyla Tekirdağ Saray Kaymakam Vekilliği, Burdur Kemer, Muş Bulanık İlçeleri kaymakamlıkları yaptıktan sonra; Muş Vali Yardımcılığı ve Bolu Göynük kaymakamlığı görevinde bulundu. 1995 yılında Mülkiye Müfettişi oldu, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Ankara Grubunda görev aldı. Dil eğitimi için 6 ay süreyle ABD'ye giderek Yurtdışında dil eğitimi ve enformasyon eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İdari genel Sekreter Yardımcılığı görevini ifa ederken 22.12.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Elazığ Valiliğine, 3 Ağustos 2013'te  yayımlanan Valiler Kararnamesi ile de Konya Valiliği'ne atandı. İngilizce bilen Muammer EROL, evli olup 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:02
  1. Yalova
  2. Tokat
  3. Tekirdağ
  4. Sivas
  5. Muş
  6. Kütahya
  7. Konya
  8. Kayseri
  9. İstanbul
  10. Gümüşhane
  11. Gaziantep
  12. Erzurum
  13. Elazığ
  14. Burdur
  15. Bolu
  16. Ankara
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