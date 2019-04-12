Yalova Üniversitesi 3 yılda 20 bin öğrenci hedefine kilitlendi

Yalova Üniversitesi öğrenci sayısının azalmasının önüne geçmek için kampüs içerisinde 8 milyon TL’lik sosyal tesis ve çevre düzenleme çalışması yapmaya başladı. Yeni bölümlerin de açılacağı üniversite bu sayede öğrenci sayısını 3 yılda 20 bine çıkartmayı hedefliyor.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, dekanlar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte göreve gelişlerinin 1. yıldönümünü değerlendirdi. Raif Dinçkök Rektörlük Binası’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Rektör Cebeci, Yalova’nın gelişimine katkı sunan ille birlikte gelişen bir üniversite ortaya koyma azmi ile çalıştıklarını söyledi. Üniversitenin gelişiminden Yalova’nın da kârlı çıkacağının altını çizen Cebeci, “Biz üniversitenin gelişimi için mahalli idareden ve ildeki iş dünyasından da destek bekliyoruz. Zira Yalova Üniversitesi gelişirse bundan herkes kazançlı çıkacaktır. Bu arada öğrenci sayımızda da sürekli bir azalma yaşanıyor. Geldiğimizde 15 bin olan öğrenci sayısı 13.500’e geriledi. Amacımız öğrencileri buraya çekecek bir üniversite oluşturmak. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilere yönelik sosyal tesisler inşa ediyoruz. Kampüste düzenlemeler yapıyoruz. Bunun için 8 milyon TL harcayacağız ve bu çalışmalar Eylül ayında tamamlanmış olacak” dedi.

Öğrenci sayısı hedeflerine de konuşmasında yer veren Rektör Cebeci, “Hedefimiz 3 yıl içerisinde Yalova Üniversitesindeki öğrenci sayısını 20 bine çıkartmak. Öğrenci kalitesini de yükseltmek lazım. Ufak puanlarla öğrenci alırsak bu öğrencinin şehre de Yalova’ya da katkısı düşük olur. O nedenle üniversitenin cazibesinin de artması lazım. Tanıtım faaliyetlerine yöneldik. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara da katılıyoruz” diye konuştu.

Yeni Fakülteler ve bölümler açılıyor

Yalova Üniversitesi’nde yeni bölümler ve fakülteler için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Üniversitemizi fiziki olarak da geliştiriyoruz. Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri adı altında 2 fakülte hayata geçirildi. Fakat bu yıl bu fakültelere öğrenci alamadık. Önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci kabul etmeye başlayacağız. Yine Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi de hedeflerimiz içerisinde yer alıyor. Yeni meslek yüksekokulları kurmak istiyoruz. 11 yeni bölümü daha açacağız. Araştırma merkezleri ve Teknokent kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok amaçlı bir kongre merkezi kurmak amacındayız. Bunu yaparsak bu Yalova’nın Kongre Merkezi hedefine de entegre bir adım olacak. Çok güzel bir sahilimiz var. Kıyı şeridini bizden alıp başka maksatlarla kullanmak isteyenler var. Ama biz üniversite olarak buna izin vermeyeceğiz. Üniversitemize Su Sporları ve Su Ürünleri Tesisi kazandıracağız. Bunun için düşündüğümüz yer de bu sahil şeridi” dedi.