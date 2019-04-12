0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yalova Üniversitesi 3 yılda 20 bin öğrenci hedefine kilitlendi

Yalova Üniversitesi öğrenci sayısının azalmasının önüne geçmek için kampüs içerisinde 8 milyon TL’lik sosyal tesis ve çevre düzenleme çalışması yapmaya başladı.

12 Nisan 2019 Cuma 12:57
Yalova Üniversitesi 3 yılda 20 bin öğrenci hedefine kilitlendi

Yalova Üniversitesi öğrenci sayısının azalmasının önüne geçmek için kampüs içerisinde 8 milyon TL’lik sosyal tesis ve çevre düzenleme çalışması yapmaya başladı. Yeni bölümlerin de açılacağı üniversite bu sayede öğrenci sayısını 3 yılda 20 bine çıkartmayı hedefliyor.


Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, dekanlar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte göreve gelişlerinin 1. yıldönümünü değerlendirdi. Raif Dinçkök Rektörlük Binası’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Rektör Cebeci, Yalova’nın gelişimine katkı sunan ille birlikte gelişen bir üniversite ortaya koyma azmi ile çalıştıklarını söyledi. Üniversitenin gelişiminden Yalova’nın da kârlı çıkacağının altını çizen Cebeci, “Biz üniversitenin gelişimi için mahalli idareden ve ildeki iş dünyasından da destek bekliyoruz. Zira Yalova Üniversitesi gelişirse bundan herkes kazançlı çıkacaktır. Bu arada öğrenci sayımızda da sürekli bir azalma yaşanıyor. Geldiğimizde 15 bin olan öğrenci sayısı 13.500’e geriledi. Amacımız öğrencileri buraya çekecek bir üniversite oluşturmak. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilere yönelik sosyal tesisler inşa ediyoruz. Kampüste düzenlemeler yapıyoruz. Bunun için 8 milyon TL harcayacağız ve bu çalışmalar Eylül ayında tamamlanmış olacak” dedi.


Öğrenci sayısı hedeflerine de konuşmasında yer veren Rektör Cebeci, “Hedefimiz 3 yıl içerisinde Yalova Üniversitesindeki öğrenci sayısını 20 bine çıkartmak. Öğrenci kalitesini de yükseltmek lazım. Ufak puanlarla öğrenci alırsak bu öğrencinin şehre de Yalova’ya da katkısı düşük olur. O nedenle üniversitenin cazibesinin de artması lazım. Tanıtım faaliyetlerine yöneldik. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara da katılıyoruz” diye konuştu.


Yeni Fakülteler ve bölümler açılıyor


Yalova Üniversitesi’nde yeni bölümler ve fakülteler için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Üniversitemizi fiziki olarak da geliştiriyoruz. Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri adı altında 2 fakülte hayata geçirildi. Fakat bu yıl bu fakültelere öğrenci alamadık. Önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci kabul etmeye başlayacağız. Yine Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi de hedeflerimiz içerisinde yer alıyor. Yeni meslek yüksekokulları kurmak istiyoruz. 11 yeni bölümü daha açacağız. Araştırma merkezleri ve Teknokent kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok amaçlı bir kongre merkezi kurmak amacındayız. Bunu yaparsak bu Yalova’nın Kongre Merkezi hedefine de entegre bir adım olacak. Çok güzel bir sahilimiz var. Kıyı şeridini bizden alıp başka maksatlarla kullanmak isteyenler var. Ama biz üniversite olarak buna izin vermeyeceğiz. Üniversitemize Su Sporları ve Su Ürünleri Tesisi kazandıracağız. Bunun için düşündüğümüz yer de bu sahil şeridi” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 12:57
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydınlı atıcılardan Türkiye dereceleri
    1. Aydınlı atıcılardan Türkiye dereceleri
    2. Malazgirt belediyesinde devir teslim
    3. Alanar meyve, ihracatta Türkiye..
    4. Genç MÜSİAD Konya Şubesinde konferans
    5. Mazbatasını doğum gününde aldı
    6. Sudan Askeri Geçiş Konseyi:..
    7. Bağlanıp boğularak öldürülen..
    8. Minikler polisleri ziyaret etti
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Oy veren..
    10. Bandırma’da kağıt model uçak yarışması..
    11. İnci GS Yuasa, Manisa'daki 3...
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. Başkale’de çığ tehlikesinden dolayı..
    14. Sudan Askeri Geçiş Konseyi: "Ömer..
    15. Çocuklarda uyku apnesine dikkat
    16. (Özel) Antika ve nostaljik ürünler..
    17. Bilek güreşçileri Türkiye’yi..
    18. "İsrail'deki seçim sonuçları barış..
    19. Tuzla’da bir tersanede vinç denize..
    20. Avrupa şampiyonu Yasemin Adar’dan..
    21. Türkiye, OPPO’nun renkli telefonlarını..
    22. İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş..
    23. Kurtköy Spor Futbol okulu açıldı
    24. Palandöken’den Kartepe’ye tanıtım..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Hatayspor, Afjet Afyonspor maçı..
    27. Başkan Tollu şehitliği ziyaret etti
    28. Migren ağrılarına dikkat
    29. Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine..
    30. "Amacımız at üzerinde ok atan gençler..
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor