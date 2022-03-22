Yalova Ramazan imsakiyesi 2022! Yalova’da iftar saati kaçta olacak? Yalova iftar vakti, akşam ezan saati
Oruç kaçta açılacak? Yalova iftar saati... Yalova imsakiyesi ile akşam ve sabah ezanı kaçta okunuyor saatleri belirlendi. İslam’ın şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği on bir ayın sultanı, mübarek Ramazan ayı 2 Nisan’da girecek. Oruç ibadetini yerine getirecek Allah’ın hakiki kulları, bir yandan Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki Yalova’da sahur vakti kaçta? Yalova’da iftar saati kaçta olacak? İşte Yalova iftar vakti, akşam ezan vakti...
Yalova 2022 Ramazan imsakiye takvimi bir hayli merak ediliyor. Müslümanların büyük bir sevinçle beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Müslümanlar 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura niyet edecek. Ramazan ayı 1 Mayıs Pazar günü son bulacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'ta idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 202 imsakiye göre Yalova sahur vakti, akşam ezanı saat kaçta? Yalova'da iftar kaçta olacak? Yalova sahur ne zaman sona erecek? İşte Yalova imsakiye 2022 takvimine göre iftar ve sahur vakitleri...
Yalova 2022 Ramazan imsakiyesi sahur, iftar saatleri