Yalova Ramazan imsakiyesi 2022! Yalova’da iftar saati kaçta olacak? Yalova iftar vakti, akşam ezan saati

Yalova 2022 Ramazan imsakiye takvimi bir hayli merak ediliyor. Müslümanların büyük bir sevinçle beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Müslümanlar 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura niyet edecek. Ramazan ayı 1 Mayıs Pazar günü son bulacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'ta idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 202 imsakiye göre Yalova sahur vakti, akşam ezanı saat kaçta? Yalova'da iftar kaçta olacak? Yalova sahur ne zaman sona erecek? İşte Yalova imsakiye 2022 takvimine göre iftar ve sahur vakitleri...

Yalova 2022 Ramazan imsakiyesi sahur, iftar saatleri