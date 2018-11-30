Yalova merkezli FETÖ/PDY operasyonu
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi yakalandı30 Kasım 2018 Cuma 19:21
YALOVA (AA) - Yalova merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, Bingöl, Bursa, Elazığ, İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, 10 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ile ve firari kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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