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Yalova merkezli FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

Yalova merkezli 17 ildeki operasyonda, 20 muvazzaf asker gözaltına alındı

10 Ocak 2019 Perşembe 19:46
Yalova merkezli FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

YALOVA (AA) - Yalova merkezli 17 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 20 muvazzaf asker yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu, şüphelilerle ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurduğu tespit edilen 2 subay, 16 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kars, Muğla, Muş, Tunceli, Van ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:46
  1. FETÖ
  2. Yalova

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