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Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

Aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

YALOVA (AA) - Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi ile İstanbul, Bursa ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, elebaşlığını D.O'nun (48) yaptığı suç örgütünden 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları fuhuş amaçlı zorla çalıştırdıkları belirlenen Bursa yolu üzerindeki bir mekanda gerçekleştirilen aramada, olası baskında yakalanmamak amacıyla yapılan gizli bölmelerde 10 yabancı uyruklu kadın ve bu kadınlara ait pasaport ile bir miktar uyuşturucu madde, hesap çeteleleri, ajandalar ve para ele geçirildi.

Aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
  1. fuhuş operasyonu
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