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Yalova merkez, Çınarcık ve Kaytazdere’de oyların tamamı yeniden sayılacak

AK Parti Yalova İl Teşkilatı’nın Yalova Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların tamamının yeniden sayılması talebi İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 23:18
Yalova merkez, Çınarcık ve Kaytazdere’de oyların tamamı yeniden sayılacak

AK Parti Yalova İl Teşkilatı’nın Yalova Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların tamamının yeniden sayılması talebi İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Kurul, Yalova merkez, Çınarcık ilçesi ile Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde oyların tamamının sayılmasına karar verdi.



Yalova İl Seçim Kurulu, AK Parti Yalova İl Teşkilatı’nın Yalova merkezdeki oyların tamamının sayılması talebini onayladı. Bunun üzerine Yalova Adliyesinde hareketli anlar yaşandı. AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Özgümüş ve Meliha Akyol ile CHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz, Bursa milletvekili Erkan Aydın, Kocaeli milletvekili Aydın Akar ve Yalova milletvekili Özcan Özel de adliyeye gelerek seçim kurulunun nasıl bir yol izleyeceğini yakından takip etti.



Oyların yeniden sayılması ile ilgili ilk açıklama AK Parti kanadından geldi. AK Parti Yalova milletvekili Ahmet Büyükgümüş, oy farkının kullanılan oy düşünüldüğü zaman, çok küçük olması nedeniyle İl Seçim Kurulunun böyle bir karar aldığını belirtti. Büyükgümüş, “Akşam saatlerinde İl Seçim Kurulunun aldığı karar neticesinde Yalova merkez, Çınarcık ilçesi ve Kaytazdere beldesinde oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verildi. Hukuki olarak hareket ettikleri argüman ise oy farkının kullanılan oy düşünüldüğü zaman çok küçük olmasıdır. Hiç kimsenin buna itiraz etmemesi gerekir. Çınarcık’ta da Yalova’da da bütün bu sürecin olumlu neticeleneceğini biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulundan da bu sayımın usulüne yönelik bir tavsiye kararı bekliyoruz. Bu karar gelince de İl Seçim Kurulu gözetiminde çalışma başlatılmış olacak. İl Seçim Kurulundan çıkacak olan karar neticesinde Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunup bulunmayacağımıza karar vereceğiz.” dedi.



“Halkın iradesi ile alay ediyorlar”


CHP Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman ise milletvekilleri ile birlikte kameralar karşısına geçerek yapılan itirazın ve alınan kararın halkın iradesi ile alay etmek olduğunu söyledi. Salman, açıklamasında, “Henüz İl Seçim Kararı yazılmadan, İl Seçim Kurulu kararı tebliğ edilmeden bugün Adalet ve Kalkınma Partisi geldi, İlçe Seçim Kurulunun aldığı karara itiraz etti. Neye dayanarak ettiler? O karar ellerine geçmeden. Ben buna gerçekten merak ediyorum. Burada vekil açıklama yapıyor. Doğruyu söylemiyor. Açık ve net. Neden? Milletin iradesi tecelli etmiştir, diyor. Milletin iradesi tecelli etti, sandıkta tecelli etti. Vefa Salman’ı belediye başkanı seçti mi? Seçti. Şu anda Yalova halkıyla, Yalova seçmeninin iradesiyle alay ediyorlar. O iradeyi yok saymaya kalkıyorlar.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 23:18
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