Yalova itfaiyesinden öğrencilere yangın güvenlik tatbikatı

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda yangın tatbikatları gerçekleştiriliyor.

İtfaiye amirleri Ersel Kılıç ve Cahit Şeker’in verdiği eğitimde genel yangın eğitimi, yanma ve yangının tanımı, yangın üçgeni, söndürme yöntemleri ve maddeleri, yangın çeşitleri ve ideal söndürme maddeleri, seyyar söndürme maddelerinin özellikleri ve kullanım şartları, ihbar verme şekli, bina tahliyesi, yangın anında olay yerindeki tehlikeler işleniyor. Yangın güvenliği ile ilgili konular anlatıldıktan sonra öğrenciler ve öğretmenlere teorik olarak anlatılan konular uygulamalı olarak gösteriliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan itfaiye amirleri Kılıç ve Şeker, “Öncelikle bize ulaşabilecekleri irtibat numarasının 112 olduğunu gelen belirtiyoruz. Oluşabilecek yangınlara karşı personelin ve öğrencilerin yapması gerekenler ile yangın öncesi alınması gereken önlemlerin neler olduğunu anlattık. Eğitimlerimizde tüm katılımcılarımıza çıkan yangınlara müdahale şekli, yangın öncesi alınması gereken tedbirler ve hareket tarzlarını gösterdik. Yangın anında verilen ihbar neticesinde görevli personelin tahliyeleri sırasında oluşabilecek kargaşanın yaşanmaması için gerekli açıklama ve bilgilendirmeleri yaptık. Teorik olarak anlattıklarımızı daha sonra uygulamalı olarak da okul bahçesinde gösterdik” dedi.