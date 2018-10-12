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Yalova İl Sağlık Müdürü Hakan Sezen görevinden istifa etti

Yalova İl Sağlık Müdürü Sezen, 2017 yılında devraldığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 11:07
Yalova İl Sağlık Müdürü Hakan Sezen görevinden istifa etti

Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevi esnasında başarılı çalışmalara imza atan Hakan Sezen, 2017 yılında Yalova Sağlık İl Müdürlüğü görevine atandı. Görevi devraldığı günden beri Yalova’da sağlık alanında yapılan çalışmaların iyileştirilmesi için gayret gösteren, GETAT ve semt polikliniklerini açan Sezen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sezen istifasını şu sözlerle duyurdu;
"Anlımızın akıyla beş yılımızın muhasebesini verdikten sonra ayrılma zamanı gelmiştir. Bugün itibariyle gördüğüm lüzum üzerine il sağlık müdürlüğü görevimden istifa ediyorum. Çalışma alanım olan sağlık konusunda Yalova insanının hayal ettiği ne varsa görevim süresince gerçekleştirmeye çalıştım. Çok güzel günlerimiz oldu. Bu güzelliklerde payı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başka zaman dilimlerinde farklı pozisyonlarda şehrime, Yalova’ya faydalı olmaya devam edeceğimden kimsenini şüphesi olmasın."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:07
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