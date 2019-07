Yalova için uzmanından önemli deprem uyarısı

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir Çınarcık-Esenköy etrafında depremlerin kümelendiğini ve stresin arttığını söyledi.

Beklenen Marmara Depremi ile ilgili açıklama yapan Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Çınarcık-Esenköy etrafında stres birikimi olduğunu dile getirdi. Bu durumda Yalova’yı doğrudan ilgilendiren bir depremin yaşanabileceği uyarısında bulunan Kendir, “17 Ağustos Marmara Depreminin 20. Senesine yaklaşırken, henüz somut bir adım atılmaması çaresizliğimizi daha da arttırmaktadır. Çeşitli zaman ve aralıklarda MTA, Kandilli gibi kurumlar ülkemizin değerli kurumlarının yapmış olduğu ölçümleri takip ediyor, bazı dönemlerde de stres birikimlerinin arttığını gözlemliyoruz. Bu ay içerisinde meydana gelen küçük sayılabilecek depremleri incelediğimizde Çınarcık-Esenköy etrafında bu depremlerin kümelendiğini ve stresin arttığını açık olarak görmekteyiz.Yaklaşan İstanbul Depremi olarak adlandırılan ancak Yalova’mızı doğrudan ilgilendiren bir deprem ile her an karşılaşabilir, yıkıcı bir afetin etkisi altında kalabiliriz. Hatırı sayılır araştırma ve makaleleriyle çalışmalarını yürüten bilim adamlarımızın uyarılarını da dikkate aldığımızda her an bir depremden etkileneceğimiz aşikardır. Yerel yönetimlerin uyarıları dikkate alarak en azından bir can diyerek kentsel dönüşüme bir an evvel başlaması önemlidir” dedi.