Uzmanlar değerlendirdi! Yalova depremi ne anlama geliyor?

Bu sabah 05.36'da merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panik meydana getiren depremle ilgili deprem uzmanları tüm merak edilen soruları sıcağı sıcağına yorumladı.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

"99 Gölcük depremiyle kırık ikiye bölündü. Bunlardan bir tanesi Çınarcık çukurunun bulunduğu kesimden; onun kuzeyinden İstanbul Avcılar'a yöneldi. Bu İstanbul'a doğru giden kırıktı, ondan ötesini kıramadı. Çünkü yerin altından 2 km magma yükselimi vardı. Yer kabuğunun kırılganlığını düşürdüğü için beklenen İstanbul depremini yapamadı.

Bunun dışında diğer konu ise Gölcük'ten başlayıp 180 km kırarak gitti. Karamürsel'i kırdı, Çiftlikköy'ü kırdı. Diğer bir kol da Çınarcık üzerinden Esenköy'e doğru ilerledi. Daha ötesine gitmiş olsa İmralı Adası'na gidip oradan da Bandırma'ya ulaşması gerekiyordu. Tam orada kaldı, kabuğu kıramadı daha fazla. Böyle durumlarda gerginlik kırığın uç noktalarında birikmeye başlar.

Burayı tekrar kırması için biriktirmesi gereken güç 6 milyar gigaton. Şimdi bu gücü biriktirirken depremcikler olmaya başlıyor. Bu depremciklerden birisi de bugün olan 4.1 büyüklüğündeki deprem. Kuzey Anadolu kırığının güney kolunda olmuştur. Burada şu şüphe uyandırıyor şu anda. Peki beklenen İstanbul depremi diye ağızda sakın edilen deprem İstanbul üzerinde mi olacak? Yoksa İmralı'nın üzerinde mi olacak diye bir kuşkusu yaratıyor. Eğer beklenen deprem Çınarcık, Gemlik Körfezi'nin olacağı yerde olursa 6,4 6,7 arasında değişebilir.

"Gerginliği biriktirdiğinin işareti..."

O depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işaretidir bu. Şu anda orada bir gerginlik boşalması vardır. Şu anda Marmara çok büyük bir depreme yapacak bir gerginlik biriktirmesi yapmış mıdır? Bana göre şu an yapmamıştır. Onun için bir süre daha beklememiz gerekir diye düşünüyorum."