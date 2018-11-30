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Yalova depremi İstanbul depreminin öncüsü mü?

Yalova’da Çınarcık’ta saat 05.36'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir gün önce uzmanların Marmara depreminden söz etmiş olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Yalova depremi daha büyük depremleri tetikler mi? Yalova depremi İstanbul depreminin habercisi mi?

30 Kasım 2018 Cuma 08:56
Yalova depremi İstanbul depreminin öncüsü mü?

Yalova’da Çınarcık’ta saat 05.36'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir gün önce uzmanların Marmara depreminden söz etmiş olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Yalova depremi daha büyük depremleri tetikler mi? Yalova depremi İstanbul depreminin habercisi mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.  

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: "99 Gölcük depremiyle kırık ikiye bölündü. Bunlardan bir tanesi Çınarcık çukurunun bulunduğu kesimden; onun kuzeyinden İstanbul Avcılar'a yöneldi. Bu İstanbul'a doğru giden kırıktı, ondan ötesini kıramadı. Çünkü yerin altından 2 km magma yükselimi vardı. Yer kabuğunun kırılganlığını düşürdüğü için beklenen İstanbul depremini yapamadı.

Fayların kırılmasına işaret ediyor

TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz:  "Bu bölge biliyorsunuz çok sayıda deprem üreten faylardan oluşuyor. 1999 depremi bunun hemen doğusunda meydana gelmişti. Büyüklükleri, Avrupa Sismolojik Birliği tarafından 4, AFAD tarafından 4,1, Kandilli tarafından 4,3 olarak veriliyor. Olan deprem karada olan bir deprem. Bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması bir takım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir. 

İstanbul depremi en az üç tane olacak

Çınarcık depreminin ardından yaşanan depremin beklenen İstanbul depreminin öncüsü olma ihtimalini değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, "İstanbul depreminin öncüsüdür diyemeyeceğiz ama orada bir gerilim biriktiğni gösteriyor" dedi. Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, hemen arkasından artçıları olacak mı küçülerek sonlanacak mı buna bakacağız. Şu andaki haliyle telaş edilecek bir deprem gibi durmuyor." ifadesini kullandı "Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar" diyen Ercan, "Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa yakası yaşayacak" diye konuştu. Ercan, "Beklenen İstanbul depremi bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane deprem olacak." dedi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 08:56
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