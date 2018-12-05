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Yalova Belediye binasında tabancayla ateş açtı

İşletme yeri talebi için geldiği belediyede olumsuz yanıt alınca pencereye tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:16
Yalova Belediye binasında tabancayla ateş açtı

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, belediye binasına gelen Ö.D. (45), işletme yeri talebi için Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek istedi.

Ö.D, olumsuz yanıt alınca makam katından bir üst kata çıkıp ruhsatsız tabancasıyla pencereye iki el ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı Ö.D'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:16
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