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Yalova Belediye Başkan Yardımcısı İlhan son yolculuğuna uğurlandı

05 Şubat 2019 Salı 14:29
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı İlhan son yolculuğuna uğurlandı

YALOVA (AA) - Kanser tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan'ın cenazesi toprağa verildi.

Dinçer İlhan için Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünde, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, eski Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu ve belediye personelinin katılımıyla tören yapıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Salman, İlhan ile dostluğu ve arkadaşlığının yalnızca belediyedeki çalışmalarla sınırlı olmadığını söyledi.

İlhan'ın, Yalova'nın adının duyurulması için nasıl çalıştığını bilenlerden olduğunu dile getiren Salman, "Allah mekanını cennet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Bütün Yalova'ya, belediyemize, sevenlerine, aileye sabırlar diliyorum. Allah geride kalanlara sağlıklı ve uzun bir ömür versin." dedi.

Eski bakanlardan Gürcan Dağdaş da 50 yıllık bir arkadaşını, kardeşini çok erken yolcu etmenin hüznünü yaşadığını vurguladı.

Barbaros Binicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan ile 5 yıl Yalova'ya hizmet ettiklerini kaydederek, "Ben hakkımı kendisine helal ediyorum. İnşallah o da bizlere hakkını helal etmiştir." diye konuştu.

Dinçer İlhan'ın eşi Nermin, kızları Lara ve Çağla İlhan ise törende tabutun başından ayrılmadı.

Konuşmaların ardından Yalova Merkez Camisi'ne getirilen Dinçer İlhan'ın cenazesi, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak'ın da katılımıyla kılınan cenaze namazını müteakip Yalova Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:29
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