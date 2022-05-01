Yalova bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs Pazartesi Yalova ilçeleri bayram namazı saati
Diyanet İşleri bayram namazı saatlerini açıkladı. Yarın sabah camilere akın edecek olanlar ise hangi ilde saat kaçta bayram namazının kılınacağını araştırıyor. Peki, Yalova’da bayram namazı saat kaçta?
Yalova merkez ve ilçelerinde bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, Çınarcık’ta bayram namazı saat kaçta?
Yalova bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs Pazartesi Yalova ilçeleri bayram namazı saati
Yalova Merkez’de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 06.33’te kılınacak.
Altınova bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yalova Altınova'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.32'de kılınacak.
Armutlu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yalova Altınova'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat06.35'te kılınacak.
Çınarcık bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yalova Çınarcık'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.34'te kılınacak.
Termal bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Yalova Termal'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.34'te kılınacak.