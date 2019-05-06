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Yalova Armutlu sahillerinde bahar temizliği başladı

Yalova Armutlu sahilinde yaz çalışmaları başladı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:06
Yalova Armutlu sahillerinde bahar temizliği başladı

Yalova Armutlu sahilinde yaz çalışmaları başladı. Armutlu belediyesi tarafından yapılan bahar temizliği sahilden başladı. Armutlu belediye başkanı Mustafa Tokat "Temiz bir Armutlu için çalışmalarımız devam edecek" dedi.


İstanbul’a yakın orman, deniz ve termal turizminde en çok tercih edilen yerler arasında önde gelen Yalova Yalova Armutlu’da bahar temizliği sahillerden başladı. Deniz dalgalarının kıyıya vurduğu yabancı cisimleri ve çakıl taşları gibi bir çok alanda bahar temizliği Yalova Armutlu’da başladı. 31 Mart seçimlerinde MHP’den belediye başkanı olarak seçilen Mustafa Tokat "Turizme yönelik yapacağımız çalışmalar başta olmak üzere bir çok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Mevlam inşallah güzel işleri yapmayı nasip etsin" dedi.


“Termal, Deniz ve Orman turizmi Armutlu’ya güzellik katıyor”


Armutlu belediye başkanı Mustafa Tokat şöyle devam etti: “Ülkemizin her bir bölgesi bir birinden güzeldir. Termal, Deniz ve Orman alanında bütün güzellikleri ve değerleri bir arada bulundurmayı Amutlu ilçemiz gün geçtikçe nüfus olarak ve sosyal yaşam olarak büyümeye devam ediyor. İnşallah bizim ilçemize katacağımız turizm başta olmak üzere bir çok projemizi uygulamaya başlattığımızda ilçemiz daha güzelleşecek.”


“Temiz bir Armutlu için çalışmaya devam edeceğiz”


Tokat, “Armutlu gerçekten çok güzel bir ilçemiz. İstanbul ve Bursa’ya yakın olmasıyla birlikte bir çok vatandaşımızın yazın ve kışın gelerek tatilini rahatlıkla yapabileceği güzel bir ilçemiz. Daha önceden sadece yazlık bir kent gibi görünse de doğalgazın gelmesiyle birlikte artık yaz kış vatandaşlarımız Armutlu ilçemizde bir tarafta deniz, diğer tarafta orman ve termal olmak üzere bu güzellikler yaşıyorlar. Baharın gelmesiyle birlikte Armutlu ilçemizde sahillerde başta olmak üzere ilçe genelinde bahar temizliğimiz başladı. Temiz bir Armutlu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:06
  1. doğa

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