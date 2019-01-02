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Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler! Yürekleri dağlayan fotoğraf

Zonguldak'ta 31 Aralık gecesi prematüre olarak doğan ve sadece 1 gün yaşayabilen üçüz bebekler, bayrağa sarılı tabutlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:49
Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler! Yürekleri dağlayan fotoğraf

Zonguldak'ta prematüre doğan ve yalnızca 1 gün hayatta kalabilen üçüz bebekler, Türk bayrağına sarılı tabutlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

İnağzı Mahallesi'nde yaşayan ve üçüz bekleyen 6 aylık hamile Bestenur Deniz, 31 Aralık'ta evde rahatsızlanması üzerineBülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Bestenur Deniz'in üçüz bebekleri alındı. Ancak üçüzler hayata 1 gün tutunabildi. Yaklaşık 4 yıl önce evlenen ve 1 kız çocuğu bulunan Bestenur Deniz ve Ediz Deniz çifti, yeni yıla bebeklerinin ölüm acısıyla girdi.

Üçüzler için dün İnağzı Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Bebeklerin tabutları Türk bayraklarına sarılarak camiye getirildi. Gözyaşlarını tutumayan baba Ediz Deniz taziyeleri kabul etti. Bebeklerin cenazeleri, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:49
  1. Zonguldak
  2. üçüz bebekler
  3. Bestenur Deniz
  4. Ediz Deniz
  5. üçüz bebeklere cenaze töreni

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