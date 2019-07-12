Yalnızbağ yerleşkesine plaka tanıma sistemi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesinde yeni güvenlik nizamiyesi yapılarak giriş çıkışların kontrollü ve daha hızlı gerçekleşmesi için kurulumu tamamlanan araç plaka tanıma sistemi devreye girdi.

Üniversitede akademik ve idari personel ile öğrencilere çağın gereklerine uygun, huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak amacıyla üniversite yönetimince çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yerleşkeye giriş ve çıkışların kontrol altına alınması ve daha hızlı gerçekleşmesi için yapılan yeni güvenlik nizamiyesine araç plaka sistemini kurularak hizmete girdi. Yerleşkede yeni oluşturulan güvenlik noktalarında güvenlik personeli tarafından 24 saat esasına göre devriye hizmeti gerçekleştirilecek. Yerleşkede daha hızlı ring ve devriye hizmetleri için 1 motorlu devriye aracı ile 1 ATV; bina içerisi için de 2 elektrikli bisiklet güvenlik personelinin kullanımına tahsis edildi.