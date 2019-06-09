Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu Malatya’da yalnız yaşayan 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Malatya’da yalnız yaşayan 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vaizoğlu sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanda yoğun koku gelmesi üzerine sokak sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri apartmanda yaptığı incelemedekokunun apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Kenan Çetin’in dairesinden geldiğini belirledi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Kenan Çetin’i yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, Çetin’in cesedi yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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