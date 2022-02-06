Yalnız Kurt yine damga vurdu: ‘Allah’ın adıyla kandırdılar!’

Yüksel Aytuğ, atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un, cuma gecesi ekrana gelen ikinci bölümüyle gönülleri bir kez daha fethettiğini belirterek, dizide geçen ve FETÖ'nün insanları nasıl kandırdığını ortaya koyan bir diyaloğu köşesine taşıdı. İşte Aytuğ'un Sabah'taki o yazısı:

"İstisnasız, bugüne kadar izlediğim en etkileyici dizi bölümüydü... atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, cuma gecesi ekrana gelen ikinci bölümüyle gönülleri bir kez daha fethetti.

Dizi başlamadan size bu sütunlarda tüyoyu vermiştim, "Her bölümde yeniden ters köşeye yatacaksınız" diye... İlk bölümde ölen Esra'nın yerine ikiz kardeşi Sare'nin geçmesi sürprizlerin ilkiydi. Yeni bölümle birlikte taşlar iyice yerine oturmaya başladı. Meğer FETÖ'nun 15 Temmuz'da deşifre olmayan kalıntıları, ABD'deki Fettah (Fetullah) ve onun üzerindeki Golyat'ın direktifiyle yeni bir örgüt kurmuşlar. Davud Bahadır ile Kurdoğlu'nun mücadele ettiği Nizam ve Doğan da o yeni örgütün önemli mevkilerde görev alan üyeleriymiş. Davud'un memleket sevdalısı yetim kurtları, aslında FETÖ'yü 2001 yılında deşifre etmek üzereymiş. Ele geçirdikleri İran imamını Türkiye'ye getirerek, yapılanmayı ortaya çıkaracaklarmış. Ama her zaman olduğu gibi içimizdeki hainler devreye girip hem planı bozmuş hem yetim kurtları hem de Kurdoğlu'nun annesi ile babasını öldürmüşler.

Dizi son derece etkileyici ve insanı düşünmeye sevk eden mesajlar veriyor. Örneğin, herkesin göz koyduğu ülkemizde FETÖ'lerin bitmeyeceği gibi... Davud Bahadır ile Kurdoğlu'nun arasındaki diyalog ise müthişti:

Kurdoğlu: (Fettah'ın fotoğrafını göstererek) Bu adam ilkokul mezunu değil mi? Bunca insanı nasıl kandırabildi ki?

Davud Bahadır: Fâtır Suresi'nin 5'inci ayetinde denir ki, "Şeytanın sizi Allah'ın adıyla kandırmasına izin vermeyin." Bu adam da pırıl pırıl, gencecik insanları Allah'ın adıyla kandırdı. 40 yılda 5 kuşağı yok etti."

Gençlere tavsiyem, bir daha kandırılmamak için bu diziyi dört gözle izlemeleri... (...)"