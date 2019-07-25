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“Yalnız Değilsiniz" projesi

Kilis’te, “Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında çocuklar gönüllerince eğlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:53
“Yalnız Değilsiniz" projesi

Kilis’te, “Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında çocuklar gönüllerince eğlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis Belediyesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında 70 öğrenci Söğütlüdere mesire alanında kahvaltı ve piknik etkinliği yapıldı. Çocuklar gönüllerince eğlenirken, proje kapsamında etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:53
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