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Yalıtım yapan işçi, çatı katında ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 katlı binanın çatı katında yalıtım malzemesi işi yapan adam, bina sakinleri tarafından ölü bulundu.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:55
Yalıtım yapan işçi, çatı katında ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 katlı binanın çatı katında yalıtım malzemesi işi yapan adam, bina sakinleri tarafından ölü bulundu.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın çatı katında yalıtım malzemesi döşeyen Yusuf Çakır’ın yanına giden bina sakinleri, kapının kilitli olduğunu ve Çakır’ın seslere yanıt vermediğini gördü. Vatandaşlar panikle durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, Çakır’a ulaşmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açması sonucu Çakır’ın hareketsizce yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır hayata döndürülemedi. Yapılan incelemelerin ardından Çakır’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:55
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