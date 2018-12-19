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"Yalıtamadığımız her bina, bize cari açık olarak geri dönüyor"

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Emre Alkin:- "Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem de soğutma anlamında ciddi bir tüketim var. Yalıtamadığımız her bina ve konut bize cari açık olarak geri dönüyor"

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:41
"Yalıtamadığımız her bina, bize cari açık olarak geri dönüyor"

ADANA (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem de soğutma anlamında ciddi bir tüketim var. Yalıtamadığımız her bina ve konut bize cari açık olarak geri dönüyor." dedi.

Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda farkındalık çalışmaları yürüten VERİMDER'in Anadolu Buluşmaları Samsun, Antalya ve İzmir'in ardından Adana'da gerçekleştirdi.

Derneğin İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, VERİMDER olarak enerji verimliliğiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Alkin, Türkiye'deki enerjinin önemli kısmının konutlarda tüketildiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem de soğutma anlamında ciddi bir tüketim var. Yalıtamadığımız her bina ve konut bize cari açık olarak geri dönüyor. Bir yerlerden tasarruf etme gereği çok net ortaya çıkıyor. Hem mal sahiplerini, kat maliklerini hem de yeni inşaat yapacak olanları, düzgün malzeme kullanarak Avrupa standartlarına getirip yılda 7 milyar dolara yakın cari işlemlerde bir tasarruf yaratma imkanına ikna etmemiz lazım."

- "Enerji verimliliği üzerine bilgilendirme yapıyoruz"

Türkiye'yi karış karış gezerek enerji verimliliğini anlatacaklarını dile getiren Alkin, yaptıklarının bir farkındalık yolculuğu olduğunu, her kurtardıkları binanın cari açığa pozitif bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Alkin, Türkiye'de 22 milyon civarında konut olduğunun söylendiğini belirterek "VERİMDER olarak bir araştırma yaptık, bir algı araştırması. Türkiye'nin yüzde 66'sı diyebilirim ki enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda belli bir bilgiye sahip. Fakat Akdeniz Bölgesi korkarım ki Türkiye ortalamasının altında yüzde 55 civarında. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun kabahatlisi vatandaş değil, kamuoyuna bilgilendirme yapan kurumlar. O yüzden biz VERİMDER'i kurduk. VERİMDER ile Anadolu'yu karış karış gezerek özellikle binalarda enerji verimliliği üzerine bilgilendirme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:41
  1. Adana
  2. Emre Alkin
  3. VERİMDER

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