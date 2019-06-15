Yalı Kafe alanı için mecliste birlik

İller Bankasının Atakum sahilindeki Yalı Kafe Restoran alanının satışa çıkarılmasına karşı meclis üyelerinden destek isteyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “O alan Atakum’un denize açılan tek yeri. Bu konunun Atakum Belediyesi ile bir ilgisi yok. Bu işte herkes birlikte durmalı. Çünkü Atakum’un yararınadır ve Atakum’un olmazsa olmazıdır. Sahile, yeşile, denize olan duyarlılıklarımızı koruyalım” dedi.

Atakum Belediye Meclisi 2019 yılı Haziran ayı 11. Birleşimi 1. Oturumu Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Komisyondan havale edilen 16 maddenin 1’i oy çokluğuyla, 14’ü oy birliğiyle, 1 madde de komisyonda bekletilmek üzere karara bağlandı. Mecliste Atakum’un gündeminde olan önemli konular değerlendirilirken, Atakum sahilinde bulunan Yalı Kafe Restoran alanıyla da ilgili dayanışma örneği yaşandı.

“Ankara’ya gidelim”

Mecliste konuşan Başkan Deveci, İller Bankası’nın alanı satışa çıkarmak istediğini daha önce kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, “İller Bankası’na yazılı bir öneri götürdük. Talebimiz o alanı yukarıda bir arsayla takas etmekti ama kabul edilmedi. Ama burada bitmedi. Eğer orası satılırsa, sahil de kaybedilir ve Atakum’un Kavak’tan bir farkı olmaz. Atakum’un iç kasaba haline dönüşmesine katkınız olacaksa, onu da herkes aynaya bakıp düşünmeli. Buna izin vermemeliyiz. Bir belediyenin olduğu yerde bir idare gelip ‘burayı satıp paraya çevireceğim’ diyorsa orada belediyecilik yoktur. Belediye başkanı da belediye meclis üyeleri de fazladan oturuyor demektir. Bu oturup üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Bu konudaki duyarlılığınızı biliyorum, sizlerden de yardım istiyorum. Özellikle iktidar partisi mensubu meclis üyelerimizden destek istiyorum. Gerekirse toplanıp birlikte Ankara’ya gidelim. Hassasiyeti anlatalım. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile de görüştüm. O da konuya duyarlı. O alan Atakum’un denize açılan tek yeri. Bu konunun Atakum Belediyesi ile bir ilgisi yok. Örneğin Meteoroloji’nin olduğu alan da var, oraya da sahip çıkalım. Buralar, bizi sahil kenti yapacak iki alan. Önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. DSİ’nin alanını kültür merkezi ve park yaptı. Müthiş bir şey oldu. Keşke Emniyet Müdürlüğü de gelmemiş olsaydı, kente girerken deniz görerek girebilseydik. Bunlar bu kentin değerleri. Bu işte herkes birlikte durmalı. Çünkü Atakum’un yararınadır ve Atakum’un olmazsa olmazıdır. Sahile, yeşile, denize olan duyarlılıklarımızı koruyalım” dedi.

“Sahil bandı Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda”

Gündem maddelerinde yer alan ve tehlikeli ırk hayvanlar ve sokak köpeklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, "Bu hassas bir konu. Geçtiğimiz meclis toplantımızda da bu konuyu aramızda konuşmuştuk. Özellikle sahil bandında akşam saatlerinde hem kentimizin civar ilçelerinden hem de civar illerden çok sayıda insan geliyor. Doğal olarak evcil hayvanı olanlar yanlarında tasmalı da olsa zincirli de olsa hayvanlarını gezdiriyorlar. Bir kısım köpeklerin ağızlarına ağızlık takılması gerekiyor. Ne kadar eğitimli olurlarsa olsunlar her an kontrolden çıkıp çevresindeki insanlara zarar verebilecek durumdalar. Özellikle çocukların sempatik hareketlerini bir tür tehlike olarak algılayıp tepki gösterebilen hayvan türleri var. Bunlar meclis kararıyla düzenlenebilecek şeyler değil. Bu bir eğitim işi. Bu konuda muhatap merciler ile iletişime geçerek bu konu üzerinde bir eğitim politikası geliştirilmesini sağlayabiliriz. Yeri gelmişken sahil ile ilgili kısımda Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni de konuşmak lazım. Zaten özellikle Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni geçtiğimiz haftalardaki bir toplantıda da dile getirmiştim. Atakum sahilini Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yönetmemiz lazım. Bizim Atakum olarak tüm sahilimiz, tüm sınırımız, sahil bandı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyor” diye konuştu.