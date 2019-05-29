Yalı iskelesi gün yüzüne çıkıyor

Bartın tarihine ışık tutan mekanlar arasında yer alan Yalı İskelesi, Bartın Belediyesi’nin restorasyon çalışması ile tekrar hayat buluyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile projelendirilen çalışmanın kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile Kırtepe Mahallesi Tersane Caddesi’nde bulunan tarihi iskelede restorasyon çalışması başlatıldı. Proje aşaması tamamlanan 2 bin 700 metrekarelik alanda tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar titizlikle devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi olarak tarihimize her zaman saygı duyduk. Geçmişimizi yaşatmak adına her alanda çalışmalar yaparak gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmak için çeşitli projeleri ve çalışmaları halkımıza sunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Bartın tarihinde en büyük rol oynayan Yalı İskelemizi restore ederek tarihimizi ölümsüzleştirmek istiyoruz. Üzerinde uzun süre çalışarak tarihi dokuya uygun şekilde projelendirdiğimiz çalışmamıza zemin temizliği ile başladık. Aktif olarak kullanıldığı dönemde taş doku olarak kaplanan ve zamanla üzeri toprakla kapanan iskelemizi eski haline getirilerek dönemin yaşam alanına uygun şekilde canlandıracağız. 2700 metrekare alanın tamamını aktif hale getireceğiz. Oturma alanları, Yalı Sevgi Parkı ile Gazhane Parkı’nı birleştiren yürüyüş alanı, 400 kişilik amfi, gıda satış stantları ve tur teknesinin yer alacağı İskelemizi Yalı’da bulunan belediyemize ait Taş Ev’in bahçesi ile birleştirilerek tamamlayacağız. Özenerek, titizlikle sürdürdüğümüz bu çalışmamızda görev alan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.