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Yalı esnafı Başkan Akın’ı ağırladı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Yalı Bölgesi esnafının davetine icabet etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:58
Yalı esnafı Başkan Akın’ı ağırladı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Yalı Bölgesi esnafının davetine icabet etti. Akın, Yalı esnafı ile kahvaltı programında bir araya geldi.


Belediye Başkanı Cemal Akın, Yalı Bölgesinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafların daveti üzerine tertip edilen kahvaltı programına katıldı. Akın’a programda Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Belediye Ar-Ge Başkanı Aykut Oktay Ulu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ercüment Özçelik, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Necmi Balık eşlik etti. Başkan Akın kahvaltı programında yaptığı konuşmasında, Bartın Belediyesince Yalı Bölgesinde önemli çalışmalar yaptıklarını, her mevsim insanların uğrak yeri haline geldiğini vurguladı. Akın, “ Göreve geldiğimiz 2009 yılında önceliklerimizden birisi de Yalı Bölgesini eski, bayanların gündüz bile geçemediği yer olmaktan çıkarıp, her yaştan vatandaşın fayda sağlayabileceği bölge haline getirmek oldu. Önceleri gerçek anlamda insanların çekinerek belki de korkarak geçtikleri Yalı’yı şimdiki haline dönüştürmek bizlerin gurur kaynağı oldu. Bartın Belediyesi olarak, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin serbest zamanlarını, gelişimlerine katkı sağlayacak olan spora ilgi duymalarını sağlayacak sahalar meydan getirdik. Açık tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları ile anfi tiyatro ve oturma alanları, kondisyon aletleri yerleştirerek, her yaş gurubundan vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Yine aynı bölgede, yürüyüş yolları oluşturarak, vatandaşlarımızın Bartın Irmağı’nın güzelliğini yaşayıp, yürüyüş yapabilmelerine katkı sağladık. Yalı Sevgi Parkı her mevsim vatandaşlarımızın uğrak yeri haline geldi. Siz değerli Yalı Bölgesi esnaf dostlarımız ile bu programda bir arada olmaktan mutluluk duydum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, tüm esnaf dostlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:58
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