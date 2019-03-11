Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Siyasetin iyi yaptığı şeyleri sonuna kadar destekleriz ama yanlış yaptığını düşündüğümüz konularda da sesimizi asla kısmaz, yükseltiriz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı’da bir düğün salonunda düzenlenen Memur-Sen Ağrı Teşkilat Buluşması programına katıldı. Yalçın burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’de 11 hizmet kolunda yetkili 5 milyona yakın insanın toplu sözleşme masasındaki beklentisini karşıladık ve Memur-Sen ailesi sancılı ve derdi olan bir ailedir. Memur-Sen yaptığı çalışmalarla başarılı grafik çizdi ve tüm kamu kurumlarda üyesi bulunmaktadır. Burası Türkiye’nin entelektüel kapasitesi. Onun için bu teşkilatın hayatı görme bakış açısı, işi tutma ve iş görme kabiliyeti farklıdır. Memur-Sen 2000’den sonraki darbe girişimlerinde millet iradesin yanında durdu. Memur-Sen 15 Temmuz’da sokağa ilk giriyoruz talimatı veren sivil toplum olarak tarihe kaydoldu. Memur-Sen iyi ki var. Cümlesinin altında 12 milyon 300 bin imzayı bir ayda karda, kışta, kıyamette toplayıp kamusal alan yalanını tarihin çöp sepetine gönderen bir aileyi ortaya çıkarmanın başarısı var. Memur-Sen olarak ülke için kim taş üstüne taş koyuyorsa, ülkenin hayrına bir çalışma yapıyorsa kimliğine, siyasetine bakmaksızın onu takdir ettik. Ama Memur-Sen, bu ülkenin hayrına değil bu ülkenin şerrine kim çalışırsa, millet iradesini kim örseleyerek değersizleştirmeye çalışıyorsa onların karşısında yer alır. Memur-Sen bağımsız bir kimliktir. Bağımsız bir kurumdur ve bu anlamda bugün hükümetin sosyal tabanını temsil eden, sosyal tabanının yoğunluklu örgütlendiği emek hareketi olması vesilesiyle bazı konularda ortaya koyduğumuz refleksler dolayısıyla insanlar bizi siyasetle aynı çizgide gibi görebilirler. Siyasetin iyi yaptığı şeyleri sonuna kadar destekleriz ama yanlış yaptığını düşündüğümüz konularda da sesimizi asla kısmaz, yükseltiriz” dedi.