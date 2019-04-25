Yalçın Topçu'nun Kırgızistan temasları devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı-Yerli Düşünce Derneği işbirliğiyle düzenlenen Bişkek Türk Filmleri Haftası ve Türkiye Bişkek Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kültür Bakanlığı ebrû ve minyatür sanatçısı Suna Koçal’ın sergi açılışlarına ve 23 Nisan kutlamalarına katılan Topçu bugün de Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile birlikte Afganistan Bişkek Büyükelçisi Mohammed İssa Mesbah tarafından büyükelçilik konutunda verilen yemek davetine katıldı. Kırgızistan’da 250 bin üyesi bulunan Türk Ata Derneği’nin başkanı ile Manas Üniversitesinde görüşen Topçu, Manas Üniversitesi’nde yapılan ağaç dikimine katıldı.

Topçu: “Atayurdumuzda kardeş sofrasında olmaktan çok memnunum”

Topçu Türkiye-Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek “Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan Müslüman devlet Afganistan olmuştur. İki ülke arasındaki dostluk ilişkisi Cumhuriyet dönemi öncesinde ve sonrasında hep iyi bir şekilde devam etmiştir. Son 18 yılda daha da üst seviyelere taşınmıştır, inşallah hep daha ileriye gidecektir. Atayurdumuzda kardeş sofrasında olmaktan çok memnunum” dedi.

Büyükelçi Mesbah: “Erdoğan’ı seviyor ve dua ediyoruz”

Afgan büyükelçi ise Afganistan halkının yaşadığı müddetçe Türkiye'yi ve Türk halkını yanlarında görmekten memnun olacağının altını çizerek “Türkiye’nin, Türk kardeşlerimizin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Afganistan ve Afgan halkı için yaptıkları unutulmayacaktır. Biz, iki dost ve kardeş ülkeyiz. Türk kardeşlerime ve Sayın Cumhurbaşkanımıza selam ve sevgiler sunuyorum. Türkiye’yi Türk kardeşlerimizi ve Sayın Erdoğan’ı seviyor ve dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Ata Derneği’nden Erdoğan’a mektup

Topçu Bişkek’te ayrıca Türk Ata Derneği Başkanı Halibekov Halimergen ile bir araya geldi. Bir sivil toplum kuruluşu olarak 250 bin civarı Kırgızistan vatandaşını temsil ettiklerini belirten Halimergen “tüm dünyada ve Avrasya’da gelişen ülkeler arasında başı çeken, büyük Türk devletlerinin mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti iç ve dış düşmanlara karşı verilen mücadele ve zafer yolunda hızla ilerliyor. Sizlere olan güvenimiz sonsuzdur. Yaradan Rabbim ömrünüzü uzun etsin, sizleri başımızdan eksik etmesin” temennilerinde bulundu. Dernek başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmek üzere bir mektubu ve 1950’li yıllardan atalarından kalma fotoğrafı Yalçın Topçu’ya teslim etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ağaç dikim törenine de katılan Topçu ve beraberindeki heyet KTMÜ Rektörü Sebahattin Balcı ile birlikte hatıra fidanı dikti. Topçu ”rektörümüz Balcı ve ekibine atayurttaki yeşile katkıda bulunmada bize de fırsat verdikler için teşekkür ediyorum” dedi.