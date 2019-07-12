0553 313 94 23

Yalçın Topçu’dan Srebrenitsa mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu 1995 yılında Bosna Hersek’te düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı anısına Uluslararası Alija Düşünce Derneği’nin İnegöl’de tertiplediği programa video mesaj yoluyla katıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:19
Yalçın Topçu’dan Srebrenitsa mesajı

Mesajında Srebrentisa Soykırımı’nın 2. Dünya savaşı sonrası dünyanın gördüğü en büyük etnik kıyım olduğunun altını çizen Topçu “bilge lider, bütün Müslümanların ve insanlığın izzeti olan cennetmekân Aliya İzzetbegoviç ”savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz, ne yaparsanız yapın. Ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” demişti. Bilge liderin bu değerli öğüdünü bugün sadece Müslümanlar veya sadece Boşnaklar tutmuyor. ‘ben insanım diyen’ herkes bu alçak soykırımın her yıldönümünde dünyanın dört bir yanından ‘unutmadık, unutturmayacağız’ , ‘hepimiz Srebrenitsalı, hepimiz Boşnak, hepimiz Müslüman, hepimiz Aliya’yız’ diye haykırıyorlar. Biz de unutmadık, unutturmayacağız. Srebrenitsa soykırımının 24. yıldönümünde şehitlerimizin ailelerine ve Boşnak kardeşlerimiz nezdinde tüm İslam alemine bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.

Topçu ayrıca şunları söyledi:

 “Türkiye, kardeşlerinin uğradığı zulümlerin takipçisi olma konusunda kararlıdır”

“Türkiye için öteden beri sözde soykırım masalları üretmeye çalışan ülkelerin kendi kontrollerinde gerçekleşen soykırıma karşı sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınmasını her sene ibretle izliyoruz. Soykırımın sorumlularının gerekli cezayı alması insanlık adına bir mecburiyettir, buna inanıyorum. Gelecek nesiller bu katliamda katkısı bulunan herkesi lanetle anacak, buna inanıyorum. Vicdanlarında bu kara zulmü asla insanlık affetmeyecek, buna yürekten inanıyorum. Büyük komutan, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi 'dört yıllık tahrip eden savaşın ardından Bosna, iyileştirilmesi gereken yaralarla doludur. Srebrenitsa kesinlikle bunların başında, en büyük ve en derin olanıdır.' Türkiye, dostlarının, kardeşlerinin uğradığı zulümlerin takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır."

Topçu mesajının sonunda programı hazırlayan Uluslarası Alija Derneği Başkanı Ahmet Sert, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve katılımcılara teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:19
  1. Yalçın Topçu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ ile irtibatlı 9 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı
    1. FETÖ ile irtibatlı 9 hakim ve savcı..
    2. Menteşe Belediyesinden atık getirene,..
    3. Karalar Dünya Belediyeler Birliği Eş..
    4. Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma
    5. Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi..
    6. MSB'den "15 Temmuz" paylaşımı
    7. Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini..
    8. Türkmen Yolu’nda ikinci etap..
    9. Vali Toraman: Muhtarlık önemli bir..
    10. Bacağı korkuluklara sıkışan çocuğu..
    11. Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş..
    12. Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV..
    13. Çevre Bulvarında asfaltlama çalışması..
    14. İstanbul ve Mersin’de sahte altın..
    15. TürkTraktör yeni nesil ustalar..
    16. Jandarma Trafik Marmaris’i havadan..
    17. Çocuklar ve gençler halk oyunları..
    18. Otomobilin motoruna giren kediyi..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. "Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu"
    21. Güvenlik görevlilerine insan..
    22. Açık havada sinema keyfi
    23. Hindistan'da çocuk istismarcılarına..
    24. Görevi kötüye kullanan polislerden 3’ü..
    25. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2...
    26. İzocam’dan ısı yalıtımı sunan yeni bir..
    27. Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    28. Denizli Büyükşehir Belediyesi 15..
    29. Ziraat odaları başkanları Çeşme’de..
    30. Çankaya’dan Kızılay’da asfalt çalışması
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!