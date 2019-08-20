Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan kayyım açıklaması

Yerli Düşünce Derneği (YDD) "Küresel Terör ile Devlet - Millet El Ele Mücadele" başlığıyla düzenlediği haftalık toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınarak yerlerine valilerin kayyım olarak atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Topçu, "Sandığın arkasına sığınarak, vatanın, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü yok sayıp, bölücü terör örgütüne sözcülük, hamilik, tetikçilik yapan hiç kimseye, anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde asla müsaade edilemez. Halkın oyları ile seçilenlerin sorumluluğu ve hizmeti halk için olmalıdır. Halkın güvenliği, adaleti ve refahı için anayasaya ve kanunlara bağlı kalınmalıdır. Halkın iradesi ile yerel yönetimlerin yürütme görevi ve yetkisini alanların esas görevi, yetkilerini seçildikleri süre zarfında kanunlara uygun olarak kendilerini seçen halka hizmet ederek yerine getirmeleridir. Kim olursa olsun, toplumun huzur ve refahını bozmak için terör örgütleri ile aynı yolu seçenlere, suç işleyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti devlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar" dedi.

"Vatanımızın adı Ardahan'dan Edirne'ye Türkiye'dir"

Devletin kuzeyden güneye, doğudan batıya bölünmez bir bütün olduğuna vurgu yapan YalçınTopçu sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, halkının güvenliği, refahı için vardır. Türkiye Cumhuriyeti, adalet ve milli dayanışma ilkesi ile insan haklarına bağlı demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Vatanımızın adı Ardahan'dan Edirne'ye 783.562 kilometrekarelik Türkiye'dir. Bu vatanın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde yaşayan, çokluk içinde birliğin bin yıllık ebrusu olmuş, dini, ırkı, mezhebi farklı ama eşit vatandaşlık haklarının tamamı anayasamızla garanti altına alınmış, 83 milyonluk halkın adı Türk halkıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının bayrağı, bu toprakları bize vatan yapan bin yıllık ebrunun yapıcısı olan dedelerimizin canları ile rengini verdiği ay-yıldızlı al bayraktır."