Yalçın Topçu Türkmenistan bağımsızlık yıldönümü resepsiyonuna katıldı

Programa ayrıca Enerji eski Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti ordu Milletvekili ve Türkiye Türkmenistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Metin Gündoğdu, Ankara Valisi Ercan Topaca,Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkmenistan’da önemli projelere imza atan iş adamı Namık Tanık ve çok sayıda davetli katıldı. Program iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topçu, Türkmen halkının asırlara dayanan zengin kültürü ve manevi hazinesinin Türkmenistan’ın dünya devletleri arasındaki itibarının haklı yükselişinde önemli bir katkıya sahip olduğunu belirterek “Orta Asya'nın parlayan yıldızı Türkmenistan 27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. İnşallah dünya durdukça da hür, müstakil, güvenli, tam bağımsız, refah düzeyi yüksek olarak var olacak” şeklinde konuştu.

“BERDİMUHAMEDOV YENİLİKÇİ VE BİLİME DAYALI DEVLET YÖNETİMİ ANLAYIŞINA SAHİP BİR LİDER”

Topçu Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov hakkında sorulan bir soruya şöyle cevap verdi:

“Bizzat tanıma şerefine nail olduğum, Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmen Kardeşlerimizin Arkadağı Sayın GurbangulyBerdimuhamedov yenilikçi ve bilime dayalı devlet yönetimi anlayışına sahip bir lider. Devletinin ve halkının maddi ve manevi zenginliğini artırarak güçlü bir devlet, mutlu bir millet olması için çalışmakta ve ülkesinin itibarını uluslararası düzeyde yükseltmektedir.”

“TÜRK VE TÜRKMEN, AYNI ATANIN BALALARIDIR”

“Bu özel günde sizlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmak bize farzdı, onu yerine getirdik’ sözünü hatırlatmak istiyorum. Evet, Türk ve Türkmen, aynı atanın balalarıdır, dini de dili de tarihi de kültürü de birdir. Cumhurbaşkanımızın “Kemik Kardeşimiz” dediği Türkmen kardeşlerimiz ile ilişkilerimiz kardeşlik hukuku çerçevesinde ilerlemektedir.

VALİ TOPACA: “UYGARLIĞIN YEŞERDİĞİ EN ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİSİ TÜRKMENİSTAN”

Vali Ercan Topaca, resepsiyonda yaptığı konuşmada atavatan olarak gördüğünü belirttiği Türkmenistan’ın bağımsızlığını kazandığı günün bizim için de gurur ve mutluluk kaynağı olduğunun altını çizerek “Türkiye ve Türkmenistan aynı kültür ve inanç kaynağından beslenen iki kardeş ülkedir. Atalarımız ve köklerimiz aynıdır. Anayurttan Anadolu’ya göçen bizler Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye adını almışız. Atayurdunda kalanlar ise bugün Türkmenistan adını almıştır. Uygarlığın yeşerdiği ve geliştiği en önemli merkezlerden birisi Türkmenistan’dır. Günümüz uygarlığına insani ve kültürel anlamda birçok değeri hediye eden bölge, Türkmenistan’dır. Bu vesileyle bu değerleri oluşturan, yaşatan ve günümüze taşıma misyonunu üstlenen Türkmen kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ AMANLIYEV: “BAĞLARIMIZ YÜZYILLARIN ÖTESİNE DAYANIYOR”

Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev ise konuşmasında Türkmenistan ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin son yıllarda daha da geliştiğinin altını çizerek ”iki ülkenin halklarını birleştiren sağlam dostane ilişkiler ve kardeşlik bağlarının yüzyılların ötesine dayanıyor, Bunların da Türk-Türkmen kardeşliğinin önemli koşullarıdır” diyerek resepsiyona katılmalarından dolayı davetlilere teşekkür etti