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Yalçın Topçu: "Türkiye Cumhuriyetidevlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar"

Yerli Düşünce Derneği (YDD)haftalık olağan toplantısında ‘Küresel Terör ile Devlet Millet el ele Mücadele’ başlığı altında toplandı.

20 Ağustos 2019 Salı 14:30
Yalçın Topçu: "Türkiye Cumhuriyetidevlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar"

Yerli Düşünce Derneği (YDD)haftalık olağan toplantısında ‘Küresel Terör ile Devlet Millet el ele Mücadele’ başlığı altında toplandı. Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınarak yerlerine valilerin kayyum olarak atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kim olursa olsun, toplumun huzur ve refahını bozmak için terör örgütleri ile aynı yolu seçenlere, suç işleyenlere karşı Türkiye Cumhuriyetidevlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar” dedi.


“Halkın oyları ile seçilenlerin sorumluluğu ve hizmeti, halk için olmalı”


Topçu “sandığın arkasına sığınarak, vatanın, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü yok sayıp, bölücü terör örgütüne sözcülük, hamilik, tetikçilik yapan hiç kimseye, meri olan anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde asla müsaade edilemez. Halkın oyları ile seçilenlerin sorumluluğu ve hizmeti halk için olmalıdır. Halkın güvenliği, adaleti ve refahı için anayasaya ve kanunlara bağlı kalınmalıdır. Halkın iradesi ile yerel yönetimlerin yürütme görevi ve yetkisini alanların esas görevi, yetkilerini seçildikleri süre zarfında kanunlara uygun olarak kendilerini seçen halka hizmet ederek yerine getirmeleridir. Kim olursa olsun, toplumun huzur ve refahını bozmak için terör örgütleri ile aynı yolu seçenlere, suç işleyenlere karşı Türkiye Cumhuriyetidevlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar” diye konuştu.


“Vatanımızın adı Ardahan’dan - Edirne’ye 783 bin 562 km Türkiye’dir”


Devletin; kuzeyden güneye, doğudan batıya bölünmez bir bütün olduğuna vurgu yapan Topçu sözlerine şöyle devam etti;


“Türkiye Cumhuriyeti devleti, halkının güvenliği, refahı için vardır. Türkiye Cumhuriyeti, adalet ve milli dayanışma ilkesi ile insan haklarına bağlı demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Vatanımızın adı Ardahan’dan Edirne’ye 783 bin 562 kilometrekarelik Türkiye’dir. Bu vatanın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde yaşayan, çokluk içinde birliğin bin yıllık ebrusu olmuş, dini, ırkı, mezhebi farklı ama eşit vatandaşlık haklarının tamamı anayasamızla garanti altına alınmış, 83 milyonluk halkın adıTürk halkıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının bayrağı, bu toprakları bize vatan yapan bin yıllık ebrunun yapıcısı olan dedelerimizin canları ile rengini verdiği ay-yıldızlı al bayraktır.Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Alevi’si, Sünni’si ile Türk halkının her bir ferdi dağında, ovasında, köyünde, ilçesinde, ilinde güvenlik ve esenlik içinde yaşama hakkıABD, İsrail ve AB ülkelerinin halklarının refahı kadar hakkıdır. Bu ülkelerin devletleri, hükümetleri halklarının güvenliği ve esenliği için küresel terör örgütleri yandaşları ile ilgili hangi tedbirleri alıyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümeti de uluslararası hukukun içinde gereğini yapıyor.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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