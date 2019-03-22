Yalçın Topçu: Türk dünyası Nazarbayev’in engin tecrübesine her zaman ihtiyaç duyacaktır

Programa ayrıca TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, Ak Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlyev, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Amza Pakeer Mohideen, ,TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Türk dünyasından ünlü dans ve ses sanatçılarıile davetliler katıldı.

“Türk dünyası Nazarbayev’in engin tecrübesine her zaman ihtiyaç duyacaktır”

Programdaki konuşmasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Salı günü istifa etmesinin ardından görevini Kassym-Jomart Tokayev’e devretmesine değinen Topçu “Kazakistan’ın Bilge Cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nursultan Nazarbayev’in görevini bırakmak hususunda almış olduğu bu tarihi kararda kendilerinin yüksek devlet ve siyaset tecrübesi yanında, derin feraset ile irfanının uygun gördüğü bir gereklilik olduğu inancındayım. Türk dünyası, Kazakistan ve kardeş Kazak halkı, Aksakalımız Bilge Lider Sayın Nazarbayev’in engin devlet ve siyaset tecrübesine her zaman ihtiyaç duyacaktır” dedi.

“Rabbim onu Türk dünyasının başından eksik etmesin”

İstifa kararını saygı, minnet ve hüzünle karşıladığını belirten Topçu “dünya onun barış için yaptıklarını, arabulucu rolü üstlendiği problemlerin çözümündeki bilgeliğini ve güvenilirliğini; Türk dünyası ise Aksakal olarak yaptıklarını ve daha da yapacaklarını minnetle ve şükranla anarken, kendilerinin bilgeliğine her daim ihtiyaç duyacak ve onu yine yanlarında görme arzusunda olacaklardır. Rabbim ona sağlıklı uzun bir ömür versin;onu Kazakistan’ın ve Türk dünyasının başından eksik etmesin. Mağcan Cumabay atamızın ifadesiyle Aksakalımızı ‘uzaktaki kardeşleri’ olan Türk halkı olarak, saygı, sevgi, minnet ve şükran duygularımızla selamlıyoruz. Çok tecrübeli bir devlet adamı olan Sayın Kassym-Jomart Tokayev’e bu kutlu görevinde başarılar diliyor kendilerine, Kazakistan’a ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kazakistan'ın yanında durmaya devam edecektir” diye belirtti.

“Nevruz Türk soyluların dirilişi, birliği ve dirliğine vesile olsun”

Nevruz’un yenilenmeyi ve yeniden dirilişi temsil ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “Nevruz, Balkanlar’dan Türkistan’a, Kafkaslardan Ortadoğu’ya, Galiçya’dan Afrika’ya insanlık tarihinde derin izler bırakmış, görkemli medeniyetler kurmuş, ‘yedi devlet-bir millet’ olan Türk soyluların dirilişi, birliği ve dirliğine vesile olsun. Nevruz bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Ülkemizde Nevruz’un bölücü emeller güdenler tarafından istismar edildiğini hatırlatan Yalçın Topçu “Nevruz gibi Türk’ün birliğini ve yenilenmeyi temsil eden bir bayramı acının, yıkımın, kanlı emel ve eylemlerin zemini olarak gören sefil bir güruhun mensubu olanlar, aziz milletimizin birlikte ve kardeşçe yaşama iradesi ve şuuru karşısında rezil ve zelil olmaktadırlar” dedi.

Saparbekulı: “Aksakalımızın bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz”

Resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Abzal Saparbekulı bu yıl Nevruz’un Kazakistan’a büyük yenilik ve gelişmlerle geldiğini belirterek “19 Mart 2019 saat 19:19’da Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yüksek görevinden istifa ettiğine dair kararnameyi imzaladı. Kurucu Devlet Başkanımız’ın en büyük özelliklerinden biri stratejik vizyon ve planlamaya verdiği önem olmuştur. Bağımsız Kazak Devletinin beka, istikrar ve kalkınması için aldığı son karar da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bizler ise, sadece Kazakistan değil, tüm Türk dünyası olarak; Aksakalımız, Türk dünyasının bilge lideri Nursultan Nazarbayev’in bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz ” diye konuştu.

TÜRKSOY’un Nevruz kutlamalarına Ankara’nın ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam edeceğini belirten TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Purtaş “Belçika'da bulunan Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan Büyükelçiliklerinin ortaklaşa düzenleyeceği Nevruz konserinde TÜRKSOY olarak yine Türk dünyasının dört bir yanından gelen sanatçılarla yer alacağız” dedi.