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Yalçın Topçu siteler esnafıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Siteler Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi yönetimi ve Siteler esnafıyla bir araya gelerek Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki için destek istedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 20:11
Yalçın Topçu siteler esnafıyla bir araya geldi

Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki’yi gençlik yıllarından beri tanıdıklarını belirten Topçu “21 yıl Kayseri’de yaptıklarına ve bakanlık dönemindeki tecrübe ve başarılarına herkes gibi bizde şahidiz. Geçen hafta Yerli Düşünce Derneği ve Kayseri OSB Başkanı Sayın Tahir Nursaçan Bey’in katkıları ile yapılan bir programa katıldım. Orada Sayın Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği gün esnaf dostu bir belediye kurmak için büyük çaba sarf ettiğini ifade ettiler.Esnaflarla bir araya gelir, iletişim kanallarını hep açık tutarmış.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Kayseri’ye ve esnafına, halkına ne kadar çok şey kazandırdığını anlattılar” şeklinde konuştu.

“Esnafımız şehrin gözü, kulağı, eli ve koludur”

“Esnaflarımızın temsilcisi olan oda başkanımız ve değerli yönetimi ile 31 Mart seçimleri ile ilgili bir araya geldik. Siteler Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Sayın Mehmet Tosun aynı zamanda ‘medrese-i Yusufiye’li gönüldaşımız ve yetiştiğimiz milliyetçi-Ülkücü düşünce ve dava okulunun Yusuf yüzlüsüdür.Ankara’nın, ülkemizin bugünü ve geleceği için Cumhur İttifakına ve Sayın Özhaseki Başkan’a destek istedik. Esnafımız ülkemizin de şehrinizin de gözü,kulağı,eli ve koludur. 31 Mart’ta istikrar ve istiklal için Cumhur İttifakı’nın yanında yer alacaklarını memnuniyetle müşahede ettik. Ankara’mız ve ülkemizin geleceği için siyasi istikrarımıza sahip çıkılmasına memnun olduk.”

Tosun: “Siteler’i alan Ankara’yı alacaktır”

Siteler bölgesinin Ankara’nın her bölgesinden çalıştırdığı işçiler ve aileleriyle çok büyük bir ekonomik ve sosyal kesimi ihtiva ettiğinin altını çizen Siteler Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Tosun “seçimlerde Ankara’da Siteler’in gönlünü alan siyasiler Ankara’yı alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Cumhurbaşkanımızı sözünün yerine getirdiğimizi görmesi için sitelere bekliyoruz”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmadan önce sitelere esnaf ziyaretine gelmişti. Bizim esnaf odalarımızı ziyaret etti. O zamanlar Döşemeciler Odası, Mobilyacılar Odası ve Marangozlar Odası aynı bölümdeydik. Orası bir barakaydı, bizim yüz karamızdı. ‘Burası bu şekilde olursa bir daha gelmem’ dedi ve bizim ufkumuzu açtı. Şimdi her odanın ve Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin; hepimizin binası var. Biz onun verdiği talimatı ve sözü yerine getirdik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı sözünün yerine getirdiğimizi görmesi için Siteler’e bekliyoruz.”

Siteler esnafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek üzere imal ettiği “Besmele-i Şerif” işlemeli ahşap bir tabloyu Yalçın Topçu’ya takdim etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:11
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
  4. Siteler Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi yönetimi

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