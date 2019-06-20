0553 313 94 23

Yalçın Topçu: “Rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Tarih Yapan Adam" kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:55
Yalçın Topçu: “Rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Tarih Yapan Adam" kitabının tanıtım toplantısına katıldı. Topçu, “Rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım” dedi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenenKazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’i ve ülkenin yakın tarihini kaleme aldığı "Tarih Yapan Adam" kitabının tanıtım toplantısına katıldı.


Toplantıya, Topçu’nun yanı sıra ev sahibi Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.



“Rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım”


Programda konuşan Topç,u kitabın yazarı Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i “kalemine sağlık” sözleriyle kutlayarak, “Bizim, rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım. Nursultan Nazarbayev sadece ata yurdumuz Kazakistan için önemli değil, Avrasya için de önemli bir lider, Türk dünyası için de önemli bir lider, aynı zamanda dünyanın barışı için önemli bir liderdir” değerlendirmesinde bulundu.



“Nazarbayev yapmış olduğu hizmetlerle tarihe adını yazdırdı”


Topçu sözlerine şöyle devam etti:


"Sayın bilge lider Nursultan Nazarbayev’e Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifi ile “Türk Keneşi Ömür Boyu Onursal Başkanı” unvanı verildi. Bunun yanında kendisinin uluslararası silahsızlandırma ya katkılarından dolayı taltif edilen sayısız ödülleri ve unvanları var. Nazarbayev’in önderliğinde Kazakistan sadece enerjinin ticaretin ipek Yolu’nun merkezi değil, aynı zamanda dünyadaki önemli problemlerin çözümünün de merkezi oldu. Yani dünyada nerede çözülmemiş problem varsa, Kazakistan dolayısıyla bizim aksakalımız Nursultan Nazarbayev akla geldi. Kendisi yapmış olduğu hizmetlerle yaşadığı bu zamanda tarihe adını yazdırdı. İnşallah ömrü oldukça da bu tarih sayfalarına adını tekrar tekrar altın harflerle yazdıracağına eminim.”



“Tarihinin en kritik döneminde ülkemizin başında Nazarbayev vardı”


Büyükelçi Saparbekulı ise konuşmasında, bağımsız ve modern Kazakistan ile Nazarbayev’in isimlerinin çoktan özdeşleştiğinin altını çizerek, “Kurucu devlet başkanının kişiliği, liderliği, hayat felsefesi ve gelecek vizyonu önderlik ettiği ulusun şekillenmesinde büyük rol oynar. Bu bakımdan, Kazakistan’ın çok şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü tarihinin en kritik döneminde ülkemizin başında Nursultan Nazarbayev vardı” dedi.


Programın sonunda tüm katılımcılara kitap hediye edildi. Kitap tanıtım toplantısı kapsamında Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer’in moderatörlüğünde Türkistan Vali Yardımcısı Malik Otarbayev, Türk Konseyi Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman’ın sunumlarıyla panel düzenlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:55
  1. kitap
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor için kampanya hazırlığı
    1. Bursaspor için kampanya hazırlığı
    2. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    3. İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten..
    4. Del Potro dizinden ameliyat edilecek
    5. Bakan Kasapoğlu, üniversite..
    6. SPK haftalık bülteni
    7. ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi..
    8. O bölgelerde yaşayanlar dikkat!..
    9. Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış..
    10. Trump'tan çok tehlikeli adım: Yakında..
    11. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden ahde..
    12. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    13. İdlibli ressam Mursi’nin resmini..
    14. "Bahreyn Çalıştayı stratejik bir hata"
    15. Tüm dünyaya duyurdu: Rusya'ya karşı..
    16. Şiddetli sağanaklar Silifke'yi vurdu!
    17. Ankara polisinden kaçakçılık operasyonu
    18. Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
    19. Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
    20. Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı’ya..
    21. "Sayıştay açıklaması rapordur"
    22. Camide üzerine ayakkabı dolabı..
    23. Malavi'de protestolar sürüyor
    24. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    25. 100. yıl anısına Yağlı Boya Resim..
    26. İran’dan ABD’ye sert yanıt
    27. Yakaladığı 110 kiloluk yayın balığını..
    28. Bolvadin’de bir Osmanlı geleneği ’Amin..
    29. Başı ağrıyan çocuk hastane yolunda öldü
    30. Yöresel Ot Yemekleri Festivaline yoğun..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"