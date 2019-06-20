Yalçın Topçu: “Rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Tarih Yapan Adam" kitabının tanıtım toplantısına katıldı. Topçu, “Rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenenKazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’i ve ülkenin yakın tarihini kaleme aldığı "Tarih Yapan Adam" kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıya, Topçu’nun yanı sıra ev sahibi Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

“Rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım”

Programda konuşan Topç,u kitabın yazarı Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i “kalemine sağlık” sözleriyle kutlayarak, “Bizim, rol modellerimizi gelecek nesillerimize aktarmamız lazım. Nursultan Nazarbayev sadece ata yurdumuz Kazakistan için önemli değil, Avrasya için de önemli bir lider, Türk dünyası için de önemli bir lider, aynı zamanda dünyanın barışı için önemli bir liderdir” değerlendirmesinde bulundu.

“Nazarbayev yapmış olduğu hizmetlerle tarihe adını yazdırdı”

Topçu sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın bilge lider Nursultan Nazarbayev’e Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifi ile “Türk Keneşi Ömür Boyu Onursal Başkanı” unvanı verildi. Bunun yanında kendisinin uluslararası silahsızlandırma ya katkılarından dolayı taltif edilen sayısız ödülleri ve unvanları var. Nazarbayev’in önderliğinde Kazakistan sadece enerjinin ticaretin ipek Yolu’nun merkezi değil, aynı zamanda dünyadaki önemli problemlerin çözümünün de merkezi oldu. Yani dünyada nerede çözülmemiş problem varsa, Kazakistan dolayısıyla bizim aksakalımız Nursultan Nazarbayev akla geldi. Kendisi yapmış olduğu hizmetlerle yaşadığı bu zamanda tarihe adını yazdırdı. İnşallah ömrü oldukça da bu tarih sayfalarına adını tekrar tekrar altın harflerle yazdıracağına eminim.”

“Tarihinin en kritik döneminde ülkemizin başında Nazarbayev vardı”

Büyükelçi Saparbekulı ise konuşmasında, bağımsız ve modern Kazakistan ile Nazarbayev’in isimlerinin çoktan özdeşleştiğinin altını çizerek, “Kurucu devlet başkanının kişiliği, liderliği, hayat felsefesi ve gelecek vizyonu önderlik ettiği ulusun şekillenmesinde büyük rol oynar. Bu bakımdan, Kazakistan’ın çok şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü tarihinin en kritik döneminde ülkemizin başında Nursultan Nazarbayev vardı” dedi.

Programın sonunda tüm katılımcılara kitap hediye edildi. Kitap tanıtım toplantısı kapsamında Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer’in moderatörlüğünde Türkistan Vali Yardımcısı Malik Otarbayev, Türk Konseyi Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman’ın sunumlarıyla panel düzenlendi.