Yalçın Topçu: Nazarbayev unvan ve payelerini layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır

Toplantıda konuşan Topçu 28 yıllık başarılarla ve iyi izlerle dolu Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı görevini geçtiğimiz Mart ayında Kasım Cömert Tokayev’e teslim eden Nursultan Nazarbayev’den övgüyle ve gururla bahsederek “Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nazarbayev bilge bir lider; ileri görüşlü, ülkesi ve Türk dünyası için bölge ve dünya meseleleri için pragmatik çözümler üreten bir kişiliğe sahip devlet ve siyaset insanıdır. Türk dünyasının ve uluslararası kuruluşların birçok unvan ve payesine sahip olan, bunları layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ayrıca şunları söyledi:

“Başkent Nursultan şehri uluslararası krizlerin çözüm merkezi haline gelmiştir”

“Kökeni Sakalar,Hunlar ve Göktürkler’e uzanan, yüzölçümü bakımından dünyanın 9. büyük ülkesi olan Kazakistan, izlediği dengeli ve aktif dış politika ile bölgesel ve küresel olarak ağırlığı giderek artan bir ülkedir. Kazakistan, hem bölgesel hem de küresel düzeyde, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerdeki gelişmelerde üstlendiği roller ile önemli bir ülkedir. Başkent Nursultan şehri uluslararası krizlerin çözüm merkezi haline gelmiş; barışın, nükleer silahlara karşıtlığın, ticaretin ve turizmin merkezi olarak kendinden daha çok söz ettirmektedir.”

Büyükelçi Saparbekulı: “Kendisine layık görülen unvanlar ona duyulan saygının ifadesidir”

Bağımsız ve modern Kazakistan'ın adının, Nursultan Nazarbayev'in adıyla özdeşleştiğini belirten Büyükelçi Saparbekulı ise "1991'de Nazarbayev, Sovyetler Birliğinin ekonomik ve politik yıkıntıları arasında özgürlüğüne kavuşmuş ama büyük iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olan Kazakistan'ı devralmıştır. Sayın Nazarbayev’e birkaç gün arayla hem ‘Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı’ hem de ‘Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Onursal Başkanı’ unvanlarının layık görülmesi kendisine duyulan saygının ifadesidir" diye konuştu.

Saparbekulı, yeni dönemde de Kazakistan'ın çok yönlü, dengeli ve barışçıl dış politikasını sürdüreceğini, Türk dünyası ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini ve Latin alfabesine geçişini tamamlayacağını belirtti. Kazakistan'ın uluslararası camianın saygın bir üyesi olarak çalışmayı sürdüreceğini ve Orta Asya'da ve bölgesinde öncü roller üstlenmeye devam edeceğini belirterek "bugün Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın topçu ve ev sahibi Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’nın yanı sıra Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Feyzullah Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı. Program, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve eski Kültür Bakanı Zeybek'in konuşmalarının ardından sona erdi.