0553 313 94 23

Yalçın Topçu: Nazarbayev unvan ve payelerini layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde veTürkiye Kazakistan Dostluk Derneği ve Ahmet Yesevi Vakfı tarafından düzenlenen "Nazarbayev'in Tarihi Kararı ve Kazakistan'ın Geleceği" adlı toplantıya katıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:46
Yalçın Topçu: Nazarbayev unvan ve payelerini layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır

Toplantıda konuşan Topçu 28 yıllık başarılarla ve iyi izlerle dolu Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı görevini geçtiğimiz Mart ayında Kasım Cömert Tokayev’e teslim eden Nursultan Nazarbayev’den övgüyle ve gururla bahsederek “Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nazarbayev bilge bir lider; ileri görüşlü, ülkesi ve Türk dünyası için bölge ve dünya meseleleri için pragmatik çözümler üreten bir kişiliğe sahip devlet ve siyaset insanıdır. Türk dünyasının ve uluslararası kuruluşların birçok unvan ve payesine sahip olan,  bunları layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ayrıca şunları söyledi:

“Başkent Nursultan şehri uluslararası krizlerin çözüm merkezi haline gelmiştir”

“Kökeni Sakalar,Hunlar ve Göktürkler’e uzanan, yüzölçümü bakımından dünyanın 9. büyük ülkesi olan Kazakistan, izlediği dengeli ve aktif dış politika ile bölgesel ve küresel olarak ağırlığı giderek artan bir ülkedir. Kazakistan, hem bölgesel hem de küresel düzeyde, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerdeki gelişmelerde üstlendiği roller ile önemli bir ülkedir. Başkent Nursultan şehri uluslararası krizlerin çözüm merkezi haline gelmiş; barışın, nükleer silahlara karşıtlığın, ticaretin ve turizmin merkezi olarak kendinden daha çok söz ettirmektedir.”

Büyükelçi Saparbekulı: “Kendisine layık görülen unvanlar ona duyulan saygının ifadesidir”

Bağımsız ve modern Kazakistan'ın adının, Nursultan Nazarbayev'in adıyla özdeşleştiğini belirten Büyükelçi Saparbekulı ise "1991'de Nazarbayev, Sovyetler Birliğinin ekonomik ve politik yıkıntıları arasında özgürlüğüne kavuşmuş ama büyük iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olan Kazakistan'ı devralmıştır. Sayın Nazarbayev’e birkaç gün arayla hem ‘Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı’ hem de ‘Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Onursal Başkanı’ unvanlarının layık görülmesi kendisine duyulan saygının ifadesidir" diye konuştu.

Saparbekulı, yeni dönemde de Kazakistan'ın çok yönlü, dengeli ve barışçıl dış politikasını sürdüreceğini, Türk dünyası ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini ve Latin alfabesine geçişini tamamlayacağını belirtti. Kazakistan'ın uluslararası camianın saygın bir üyesi olarak çalışmayı sürdüreceğini ve Orta Asya'da ve bölgesinde öncü roller üstlenmeye devam edeceğini belirterek "bugün Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın topçu ve ev sahibi Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’nın yanı sıra Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Feyzullah Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı. Program, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve eski Kültür Bakanı Zeybek'in konuşmalarının ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:46
  1. Ankara
  2. Yalçın Topçu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Organ bağışçıları için mevlit
    1. Organ bağışçıları için mevlit
    2. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    3. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    4. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    5. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    6. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    7. TİKA'dan Bakü'de iftar
    8. TBMM Genel Kurulu
    9. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    10. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    11. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    12. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    13. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    14. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    15. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    16. Bayramda misafirleriniz için..
    17. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    18. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    19. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    20. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    21. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    22. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    23. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    24. İşadamı Akcan’dan Kadir Gecesi mesajı
    25. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    26. MEB'in "Anadolu Masalları Projesi"..
    27. Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
    28. Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı
    29. Başkan Kılınç’tan Kadir Gecesi mesajı
    30. Hafif ticari araç ile otomobil..
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz