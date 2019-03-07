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Yalçın Topçu Kırşehir’de “Yerel Siyaset Yerli Düşünce “ konferansına katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kırşehir’de Yerli Düşünce Derneği’nin organize ettiği “Yerel Siyaset Yerli Düşünce” konferansına katıldı. Neşet Ertaş Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Kırşehir halkının yoğun ilgisi gözlemlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 22:53
Yalçın Topçu Kırşehir’de “Yerel Siyaset Yerli Düşünce “ konferansına katıldı

Konferanstaki konuşmasına bugün idrak edilen Regaip gecesini ve üç ayların başlamasını hatırlatarak Türk-İslam alemine hayırlar getirmesin temenni eden Topçu “Şeyh Edebali’nin, Pir Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin, siyasetimizin efsane ismi rahhmetli Bölükbaşı’nın ve Anadolu’nun ‘ gönül dağı’ Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehir’de sizlerle birlikte olmaktan onur duydum” ifadelerini kullandı.

“Yerel seçimlerin iki siyasi tarafı var…”

“Yerel seçimlerin iki siyasi tarafı var. Bunaların birisi 51 ili kapsayan Cuhur İttifakıdır. Cumhur İttifakı Bu ülkenin milli tarihi, milli vicdanı ve kadim geleneğinin adıdır. Yerli ve millidir. Bu toprakları yurt yapan bin yıllık mayadır. Cumhurun İttifakı, “devlet-i ebed müddet” diyenlerin altında toplandığı sancağın adıdır. Diğeri ise ‘Erdoğan kaybetsin, siyasi istikrarsızlık olsun’ diyen birbirine benzemezlerceyapılan,Milliyetçi Hareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Zillet İttifakı’ diye adlandırdığı ittifaktır.”

“Şehrimize kim daha çok faydalı olacaksa ona yetki vereceğiz”

“Kırşehir’de ve bazı yerlerde ise ittifakın iki partisi ayrı adaylar gösteriyor. Kırşehir başta olmak üzere Kırşehir gibi iki partinin ayrı adayla seçime girdiği illerimizde ise kalbi,kapısı,alnı açık; işinin ehli tecrübe sahibi aday kimse o kazansın. Mesele falan ile filanın seçilmesi meselesinden ziyade,İnsanımızın İstiklal ve istikbal meselesi.Ben Kırşehir’de doğanlardan da,Kırşehir’de doyanlardan da ülkem ve milletim adına istiklal ve istikbalimiz için oylarını kullanmalarını diliyorum.”

“Siyasetimize ipotek koyamayacaklarını göstermeliyiz“

“Bizim her seçimimizin bizimle birlikte bazı başkentler tarafından takip edilmesinin nedeni nedir?Bizim seçimlerimizi takip eden başkentlerin istediği imkanı onlara vermemeliyiz,Siyasetimize ipotek koyamayacaklarını 31 Mart’ta bir kere daha göstermeliyiz diyorum.Cumhur İttifakı’na istiklalimiz için sahip çıkacağız. Çünkü,Cumhur İttifakının mimarı cumhurdur; yani biziz.”

Seçimlerin geçici olduğunu da ifade eden Başdanışman Topçu, insanların siyaset yaparlarken birbirlerinin yüzlerine de bakamayacakları laflar etmemelerini istedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:53
  1. Kırşehir
  2. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

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