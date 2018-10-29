Yalçın Topçu: Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin geleceği çok güçlü olacak

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Başkanı YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er başkanlığındaki toplantıda Üye Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Üye Maliye Bakanlığı Daire Başkanı İsmail Eraslan hazır bulundu.

Cuma günü üniversite yönetimi, personel ve öğrenciler tarafından düzenlenen Cumhuriyetimizin 95. Yıldönümü kutlamaları ile ilgili yaptığı açıklamada Topçu “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. Yıldönümü coşkusunu buradaki kardeşlerimizle birlikte yaşamak ve bu coşkuya şahit olmak bizi ziyadesi ile memnun ve mutlu etti. Rektörümüz Sebahattin Balcı şahsında akademik ve idari personele ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ ÇOK GÜÇLÜ OLACAK”

Türkiye Cumhuriyeti’ni Kırgızistan’da temsil eden kurumlarımıza ve çalışmalarına da değinen Topçu “kardeş ülke Kırgızistan’da büyükelçiliğimiz, Manas Üniversitesi, TİKA ve TRT Avaz; Kırgızistan ve Kırgız kardeşlerimizin refahının daha da artması için ciddi gayret içindeler. Cumhurbaşkanımızın ‘ortak geçmişimizden güç alan Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geleceğe daha da güçlendirerek taşıyacağımızdan eminim’ ifadesi doğrultusunda hepimiz daha çok çalışıp gayret göstereceğiz. Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin geleceği çok güçlü olacak” şeklinde konuştu.

“KURUMLARIMIZ BURADA CİDDİ Bİ R MOTİVASYONLA ÇALIŞIYORLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kırgızistan temasları esnasında Manas Üniversitesi’ni ziyaret etmesinin tarif edilemez katkılara vesile olduğunu belirten Topçu “örneğin; bir öğrencimiz ‘artık Türkiye’den gelen öğrenciler hava limanlarında Türkçe bilenler tarafından güler yüzle karşılanıyor’ diyor. Kırgızistan’da çeşitli sektörlerde çalışanlarımız ise ‘Kırgızistan bürokrasisi ile ilişkilerimizde çok müsbet gelişmeler var, daha iyi olacak’ diye beyanlarda bulundular. Kurumlarımız Kırgızistan’da FETÖ ile mücadelede hem Kırgızistan halkının hem de Türk halkının çıkarları için Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda çok ciddi bir motivasyon ile çalışıyorlar.”

“MANAS ÜNİVERSİTESİ ESASEN ATATÜRK’ÜN BİR VASİYETİ”

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı konuşmasında, “Esas itibariyle bunu 1934-35’lerde Türkiye Cumhuriyeti’mizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk işaret etmişti. ‘Bir gün gelecek, bu büyük gözüken Sovyetler Birliği tarihteki rolünü bitirip sahneden çekilecek. O topraklarda bizim kardeşlerimiz var. O zaman onların bize ihtiyacı olacak. Bu günden o gün için hazır olmamız lazım.’ demişti. İleri görüşlülüğün, ufuklar ötesine geçişin en güzel örneklerinden birisidir bu. Bu anlamda bakarsak Manas Üniversitesi esasen O’nun bir vasiyetidir. O vasiyet 1995 yılında gerçekleşmiş ve Manas Üniversitesi kurulmuştur” dedi.

AHISKA TÜRKLERİ TOPÇU VE BERABERİNDEKİ HEYETİ EVLERİNDE AĞIRLADI

Ayrıca Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Fatih Topaktaş ile birlikte Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin misafiri olan Yalçın Topçu “Kırgızistan’ın refahına, güvenliğine, birliğine ve yükselmesine kanları, canları ve ruhları ile katkılarda bulunan kardeşlerimiz,Türkiye büyükelçimizin Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesi hususunda yaptığı çalışmalarla birlikte kendilerininde acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmalarından dolayı memnuniyetlerini belirttiler” dedi.

“AHISKALI KARDEŞLERİMİZİ HAYATIN HER ALANINDA AKTİF KILMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan’da Ahıska Türkleri özelinde yaptığı çalışmalardan bahsederken “buradaki projelerimizde Kırgızistan vatandaşı olan Ahıskalı kardeşlerimizi hayatın her alanında daha aktif kılmaya, yaşadıkları yerde siyasi ve idari olarak Kırgız toplumu ile daha iyi kaynaştırmaya gayret gösteriyoruz. TİKA ile el ele Ahıska Türkü kardeşlerimizin yaşadığı köylerde, beldelerde ne kadar altyapı ihtiyaçları varsa bunların üzerine eğiliyoruz” dedi.